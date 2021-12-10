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Son Dakika: Adalet Bakanlığına personel alımı! Resmi Gazete'de yayımlandı

10.12.2021 07:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Adalet Bakanlığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerine, sözlü sınavla kadrolu 200 personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yer alan ilanda "50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacı personeli alınacak" ifadeleri yer aldı. İşte başvuru tarihleri ve tüm detaylar...

Son Dakika: Adalet Bakanlığına personel alımı! Resmi Gazete'de yayımlandı

Adalet Bakanlığına sözlü sınavla kadrolu 200 personel alımı yapılacak. Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, "Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri müdürlüklerinde istihdam edilecek 50 psikolog, 30 pedagog ve 120 sosyal çalışmacı personeli, sözlü sınav sonucuna göre alınacak.

BAŞVURULAR 13 ARALIK'TA BAŞLAYACAK

Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı "https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden e-Devlet şifresi ile yapacak. Başvurular 13 Aralık'ta başlayıp, 27 Aralık'ta sona erecek.

Başvurular için gerekli koşullar, istenilen belgeler, sınav süreci ile ilgili diğer bilgiler Bakanlığın "www.adalet.gov.tr" internet adresinde yer alacak.

(AA)

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