SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem! Antalya'da da hissedildi

Son dakika haberi: AFAD Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini 22.35 km olarak duyurdu. Saat 20.41'de gerçekleşen deprem Antalya'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 10.1 km olarak açıkladı.

İşte depremin meydana geldiği nokta:



