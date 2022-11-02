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  4. SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem! Antalya'da da hissedildi

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem! Antalya'da da hissedildi

02.11.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: AFAD'dan yapılan açıklamaya göre Akdeniz açıklarında saat 20.41'de 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem başta Antalya olmak üzere çevre illerden de hissedildi. İşte son dakika deprem haberinin detayları...

SON DAKİKA | AFAD duyurdu: Akdeniz açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem! Antalya'da da hissedildi

Son dakika haberi: AFAD Akdeniz açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.7, derinliğini 22.35 km olarak duyurdu. Saat 20.41'de gerçekleşen deprem Antalya'da da hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6, derinliğini ise 10.1 km olarak açıkladı.

İşte depremin meydana geldiği nokta:

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