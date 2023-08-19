SON DAKİKA | AFAD duyurdu! Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde deprem

Son dakika deprem haberi: AFAD saat 17.43'te Marmara Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 15.85 km Marmaraereğlisi (Tekirdağ) açıklarında gerçekleşen depremin derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.
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