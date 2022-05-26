SON DAKİKA | Afgan baba dehşeti! Çocuklarını balkondan atıp öldürmüştü, yeni gelişme

Son dakika: Korkunç olay, dün Aksaray'da meydana geldi. Afganistan uyruklu bir baba, 26 yaşındaki eşini bıçakla yaraladı, daha sonra da 3 ve 4 yaşındaki çocuklarını balkondan attı. Eşi ve çocuklarını öldüren baba kendisini de balkondan aşağı attı. Bugün yaşanan gelişmede hastaneye kaldırılan baba hayatını kaybetti.

EŞİNİ BIÇAKLADI, ÇOCUKLARINI BALKONDAN ATTI

Dün, Dere Mahallesi Belediye Caddesi'ndeki evlerinde M.H.S (35), eşi Gol Bibi S'yi (26) vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Çocukları Meryem S. (4) ve Merveh S'yi (3) evin balkonundan atan M.H.S, daha sonra balkondan atladı.

BABA HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil Servis ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan anne ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan baba, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"ÇOCUKLARI ATMIŞ, SONRA KENDİ DE ATLAMIŞ"

Mahallede kahvehane işleten Mustafa Kargın, sabah saatlerinde dükkanı açmaya geldiğinde baba ve iki çocuğunu beton zeminde yaralı gördüğünü belirterek, "Çocukları atmış, sonra kendi de atlamış. Yaralıları gördüm, üçü de yatıyordu, yaşıyorlardı. Sonra ambulans geldi, götürdü. Bu eve misafir olarak gelmiş. Dün gece yatmaya gelmişler. Burada oturmuyorlar. Burada akrabaları varmış, bir geceliğine yatmaya gelmişler." dedi.

Kahvehane işletmecisi Mustafa Kargın



