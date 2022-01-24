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  4. Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten kripto para açıklaması

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten kripto para açıklaması

24.01.2022 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Çelik yaptığı açıklamada, "Kripto paralarla ilgili hukuki düzenleme yapılacak." ifadelerini kullandı.

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik'ten kripto para açıklaması

Son dakika haberi: AK Parti MYK toplantısı sona erdi. Toplantının ardından Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Kripto paralarla ilgili hukuki düzenleme yapılacak.

Sayın Kılıçdaroğlu bir toplantıda yazılı metinden okuyarak ilerideki projelerden birinin iklim bakanlığı kurmak olduğunu söylemişti. Bu bizi artık şaşırtmıyor. Hazırlık yapılmış bir toplantıda iklim değişikliği bakanlığından bahsedilmesi çok şaşırtıcı oldu. Çünkü Türkiye'de iklim bakanlığı kurulmuştur. Fakat bu mesele artık şaşırtıcı olmanın da ötesin geçmiştir. Hükümetimizin gerçekleştirdiği bu devrimler ülkemizin değişimine çok büyük katkılar sağlıyor fakat muhalefet bunun farkında olmuyor.

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi

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