Son Dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'nun 13 şehitle ilgili sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kılıçdaroğlu'nun '13 şehidimizin sorumlusu Erdoğan'dır' diyerek Türkiye Cumhurbaşkanı'nı itham etmesi, Türkiye'nin terörle mücadelesini hedef alan bir provokasyondur.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK tarafından 13 vatandaşın şehit edildiği, Gara katliamı hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Erdoğan'ın Rize'de yaptığı kongreye tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "1 kişi hayatını kaybetmiş şehidimiz var. Umurunda bile değil. Şehidimiz var kongre yapıyor. O gülüşmeler, kahkahalar, fıkralar. 13 kişi hayatını kaybetti ya..." dedi.

"Güya çarşamba günü açıklama yapacak, biz 13 kişiyi kurtardık" diyen Kılıçdaroğlu, "Hedef buydu. Davulla zurnayla rehine mi kurtarılır? 13 şehidimizin sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır" ifadelerini kullanmıştı.

