Son dakika: Akdeniz'de bir korkutan deprem daha

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Akdeniz'de 26 Aralık Pazar günü de 4.9 ve 5.1 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana gelmişti.
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