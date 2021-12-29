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Son dakika: Akdeniz'de bir korkutan deprem daha

29.12.2021 20:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan 5.1 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Son dakika: Akdeniz'de bir korkutan deprem daha

Son dakika haberi: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Akdeniz'de 26 Aralık Pazar günü de 4.9 ve 5.1 büyüklüğünde 2 büyük deprem meydana gelmişti.

Son dakika: Akdeniz'de peş peşe korkutan depremlerSon dakika: Akdeniz'de peş peşe korkutan depremler


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Anahtar Kelimeler:
deprem Akdeniz
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