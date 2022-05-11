Son dakika! Akşener'den '2053' açıklaması: 'Nüfusun 35 milyonu Suriyelilerden oluşacak'

Son dakika haberi: Akşener, partisinin grup toplantısında kürsüye çıktı. Akşener 2019'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunduğu 'Suriye'ye gidip Esad'la sığınmacılar konusunda anlaşma' teklifini açıkladı. Akşener ayrıca Suriyeli sığınmacıların Türkiye nüfusundaki yerine ilişkin dikkat çeken bir veri paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından açıkladığı konut finansmanı paketlerine de değinen Akşener, "Bu hafta müjde diye açıklanan ama vatandaşın konut almasını daha da imkansız hale getiren kampanya konut krizini daha da derinleştirecek" dedi.

"SIĞINMACILARIN TÜRKİYE'DE KALMASI HALİNDE..."

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Akşener'in konuşmasından satır başları şöyle:

İYİ Parti olarak 2019 Haziran'da Antalya'da Erdoğan'a seslenmiştim. Demiştim ki "Beni yetkilendir. Ben Suriye'ye gidip Esad'la görüşeyim ve el sıkışıp ülkemizdeki Suriyeli göçmenleri gönderelim." Bu teklifi çok ciddi, arkası çalışılmış şekilde sunmuştum.

Sonra o zaman milletvekilimiz olan Ümit Özdağ'ın önerisi, Aytun Çıray'ın başkanlığında Ankara'da bir çalıştay düzenledik. Bu çalıştayda görev alan çok kıymetli bilim insanları ve devlet insanları vardı.

Çok enteresan bir sonuç paylaşayım sizinle. Suriyeli sığınmacıların Türkiye'de kalması halinde bu doğum yılında 2053'te Türkiye nüfusunun 35 milyonu Suriye kökenli insanlardan oluşacak.

Gelin özel bir oturumda meseleye bakışımızı ve çözüm önerilerimizi her bir siyasi parti olarak ortaya koyalım. TBMM Başkanı Şentop'un bu çağrımıza kayıtsız kalmayacağını umut etmek istiyorum.

"KONUT KRİZİ DAHA DA DERİNLEŞECEK"