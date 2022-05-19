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Son dakika: Almanya'da bir okula oklu saldırı

19.05.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın kuzeyindeki Bremen eyaletinde bir okula saldırı düzenlendi. İki kişinin ok ve silahla gerçekleştirdiği saldırıda bir kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralanan kişinin bir öğrenci değil okul yetkilisi olduğu bildirilirken durumunun kritik olmadığı söylendi. Polis soruşturmaları sürdürüyor.

Son dakika: Almanya'da bir okula oklu saldırı

Almanya'nın Bremen eyaletinin Bremerhaven şehrinde bir okula düzenlenen saldırıda bir kişinin ağır yaralandığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Yaralı kadın bir öğrenci değil, okulun yönetim bölümünde çalışan bir yetişkindi. Yaraları nedeniyle hastaneye kaldırılan kadının durumunun kritik olmadığı söylendi.

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İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Alman yerel basınından gelen habere göre, Bremerhaven kentindeki Lloyd Gymnasium lisesine hem silah hem de arbalet ile saldırıldığı bildirildi. Saldırıyı iki kişinin gerçekleştirdiği söylenirken, zanlılardan birinin vurulduğu ve yaralı halde gözaltına alındığı belirtildi.

BÖLGE HALKINI UYARDILAR

Polis, soruşturmalar devam ederken halkı şimdilik komşu bölgelerden uzak durmaya çağırdı. Görünüşe göre özel kuvvetler, diğer faillerin olaya karışmasını önlemek için okulu arıyor. Görgü tanıkları başlangıçta silah sesleri duyduklarını bildirdi, ancak bu resmi olarak doğrulanmadı.

Öğrenciler şu anda öğretmenleriyle birlikte sınıflarında tutulurken, veliler için özel bir telefon hattı kuruldu.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya
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