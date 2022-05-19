Son dakika: Almanya'da bir okula oklu saldırı

Almanya'nın Bremen eyaletinin Bremerhaven şehrinde bir okula düzenlenen saldırıda bir kişinin ağır yaralandığı ve yaralıların hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Yaralı kadın bir öğrenci değil, okulun yönetim bölümünde çalışan bir yetişkindi. Yaraları nedeniyle hastaneye kaldırılan kadının durumunun kritik olmadığı söylendi.

MYNET - DIŞ HABER



İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Alman yerel basınından gelen habere göre, Bremerhaven kentindeki Lloyd Gymnasium lisesine hem silah hem de arbalet ile saldırıldığı bildirildi. Saldırıyı iki kişinin gerçekleştirdiği söylenirken, zanlılardan birinin vurulduğu ve yaralı halde gözaltına alındığı belirtildi.

BÖLGE HALKINI UYARDILAR

Polis, soruşturmalar devam ederken halkı şimdilik komşu bölgelerden uzak durmaya çağırdı. Görünüşe göre özel kuvvetler, diğer faillerin olaya karışmasını önlemek için okulu arıyor. Görgü tanıkları başlangıçta silah sesleri duyduklarını bildirdi, ancak bu resmi olarak doğrulanmadı.

Öğrenciler şu anda öğretmenleriyle birlikte sınıflarında tutulurken, veliler için özel bir telefon hattı kuruldu.

