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  4. Son dakika | Ankara'daki bir evde doğal gaz patlaması! Acı haber haber geldi

Son dakika | Ankara'daki bir evde doğal gaz patlaması! Acı haber haber geldi

29.09.2023 07:57 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Ankara'nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında patlama meydana geldi. Gelen ilk bilgilere göre patlamanın doğal gaz kaynaklı olduğu belirtilirken, bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili Ankara Valiliği'nden açıklama geldi.

Son dakika: Ankara’nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

Patlama sırasında evde bulunan yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

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ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği yaptığı açıklamada "Mamak Küçük Kayaş Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu 1 vatandaşımız vefat etmiştir" ifadelerini kullandı.

AA-20230929-32267639-32267638-ANKARA_MAMAKTA_BINADA_DOGAL_GAZ_PATLAMASI_SONUCU_1_KISI_OLDU

AA-20230929-32267639-32267636-ANKARA_MAMAKTA_BINADA_DOGAL_GAZ_PATLAMASI_SONUCU_1_KISI_OLDU

(İHA-AA)

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