Son dakika | Ankara'daki bir evde doğal gaz patlaması! Acı haber haber geldi

Son dakika: Ankara’nın Mamak ilçesinde 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen doğal gaz patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Küçük Kayaş Mahallesi 1856 Sokak'taki bir apartmandan sabah 07.10 sularında patlama sesi duyuldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevre güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri ise patlamanın ardından çıkan yangına müdahale etti.

Patlama sırasında evde bulunan yaşlı bir kadın hayatını kaybetti.

ANKARA VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Ankara Valiliği yaptığı açıklamada "Mamak Küçük Kayaş Mahallesi'ndeki 6 katlı bir binanın giriş katında meydana gelen ve ilk bilgilere göre doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonucu 1 vatandaşımız vefat etmiştir" ifadelerini kullandı.

(İHA-AA)



