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  4. SON DAKİKA | Ankara kulisleri hareketlendi! En yakınındaki isim... Mansur Yavaş ile görüşmeye gitti!

SON DAKİKA | Ankara kulisleri hareketlendi! En yakınındaki isim... Mansur Yavaş ile görüşmeye gitti!

03.03.2023 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Millet İttifakı toplantısının ardından İYİ Parti'de olağanüstü gelişmeler yaşandı. Meral Akşener'in Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu aday olarak işaret etmesinin ardından gözler CHP'ye çevrildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun Mansur Yavaş ile görüşmeye gittiği öğrenildi.

SON DAKİKA | Ankara kulisleri hareketlendi! En yakınındaki isim... Mansur Yavaş ile görüşmeye gitti!

Son dakika: Dün Saadet Partisi ev sahipliğinde gerçekleşen altılı masa toplantısında liderlerin en önemli gündemi cumhurbaşkanı adayının belirlenmesiydi. Siyasetin gündemi için kritik öneme sahip toplantının ardından 6 liderin imzasıyla, öncekilere göre oldukça kısa olan açıklamada pazartesi günü yapılacak açıklama işaret edilirken İYİ Parti'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakmadığı iddiaları kulisleri yeniden hareketlendirmişti.

Meral Akşener'in bugün yaptığı açıklamada masadan kalkması, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nu göreve çağırmasının ardından gözler CHP'ye çevrildi.

MANSUR YAVAŞ'LA KRİTİK GÖRÜŞME

Gelen son bilgilere göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun Mansur Yavaş ile görüşmeye gittiği bildirildi.

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Mansur Yavaş CHP

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