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SON DAKİKA | Antalya'da sel felaketi! Kumluca ve Finike sular altında kaldı, okullar tatil edildi: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

12.12.2022 06:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Antalya'da akşam saatlerinde etkisini artıran yağmur, Kumluca ve Finike ilçelerinde sele dönüştü. Derelerin taşmasıyla sokaklar göle dönerken, park halindeki otomobiller sel sularıyla sürüklendi. Vatandaşlara 'evden çıkmayın' çağrıları yapılırken, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, "50 yıldır böyle bir şey görmedik" diye konuştu. Sel sebebiyle Kumluca ve Finike’de okullar tatil edildi. İşte Antalya'daki sel felaketinde son durum...

SON DAKİKA | Antalya'da sel felaketi! Kumluca ve Finike sular altında kaldı, okullar tatil edildi: 50 yıldır böyle bir şey görmedik

Son dakika: Antalya'da akşam saatlerinde aralıklarla süren yağmur, gece yarısından sonra etkisini artırdı. Taşan dereler nedeniyle Kumluca ve Finike ilçeleri felaketi yaşadı. Sel suları ile park halindeki otomobiller sürüklenirken, her iki ilçede çok sayıda ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, örtü altı üretim merkezi olan ilçede seralarda da çok büyük zarar meydana geldiğini belirtirken, "50 yıldır böyle bir şey görmedik. Sular bir anda yukarıya çıkarak arabaları sürükledi. Teyakkuz halindeyiz" dedi.

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GAVUR ÇAYI TAŞTI, SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

Antalya'nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinden itibaren devam eden sağanak ve fırtına, gece yarısından sonra etkisini artırdı. Salur, Sarıcasu ve Ortaköy mahallelerinde etkili olan sağanak sonrası ilçe merkezinden geçen Gavur çayı taştı. Sokak ve caddeler göle döndü, park halindeki otomobiller, sel sularına kapılarak sürüklendi. Örtü altı üretim merkezi olan Kumluca'da yüzlerce sera sular altında kaldı. Çok sayıda binanın birinci katı ve müstakil evler sular altında kaldı.

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‘EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN’ UYARISI

Cep telefonlarından ‘evlerinizden çıkmayın’ dışarı çıkmayın uyarıları yapıldı. Evlerde mahsur kalan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla bölgeye AFAD'dan destek istenirken, belediye personelinin de yine mahsur kalanlara ulaşmaya çalıştığı bildirildi.

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BAŞKAN KÖLEOĞLU: 50 YILDIR BÖYLE BİR FELAKET YAŞANMADI

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, akşam saatlerinde başlayan yoğun yağış nedeniyle teyakkuz halinde olduklarını söyledi. Başkan Köleoğlu, ilçede 50 yıldır böyle bir felaket yaşanmadığını belirtirken, sel sularının köprüleri yıktığını, bu nedenle iş makinelerinin de çalışamadığını söyledi.

Başkan Köleoğlu, "Yağmur suları taşkınlara sebep olmuştur, zemin katlar ve arabalara zarar vermektedir. Uyarıların ardından ilk andan itibaren teyakkuz halinde bekliyorduk. Sular bir anda yukarıya çıkarak, arabaları sürükledi, seralar sular altında kaldı. Çaba sarfetmemize rağmen yetişemedik. İlçemiz adıma çok üzgünüm. Can kaybı olmaması için vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını istiyoruz, tüm Kumluca’mıza geçmiş olsun." dedi.

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Ekipler, mahsur kalanlara yardımcı olmak için büyük çaba sarfederken, şu ana kadan herhangi bir can kaybı ya da yaralanma ihbarının gelmediği öğrenildi.

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EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Kumluca Kaymakamı ve Finike Kaymakam Vekili sel sebebiyle Kumluca ve Finike’de ilk ve orta dereceli okullara 1 gün süreyle ara verildiğini duyurdu.

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(DHA)

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