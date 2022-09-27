SON DAKİKA: Ardahan 5.3'lük depremle sarsıldı! Korkutan deprem Kars ve Erzurum'da da hissedildi işte ilk görüntüler...

Son dakika deprem haberleri: Ardahan'daki korkutan depremin ardından vatandaşlar yaşadıkları panik ve korkuyu sosyal medyadan paylaştılar. Kandilli Rasathanesinin 5.3, AFAD'ın ise 5.0 olarak belirttiği deprem sadece Ardahan'da değil birçok şehirde de hissedildi. Özellikle Kars, Erzurum, Artvin gibi şehirlerde yakından hissedilen depremin ardından AFAD, bir açıklama paylaştı!

SON DAKİKA: DEPREM SONRASI AFAD AYRINTILARI PAYLAŞTI

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre depremin merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olarak belirlendi. 5.0 büyüklüğündeki depremin 7 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

İşte AFAD'ın açıklaması:

'Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.'

GÖLE BEŞİK GİBİ! PEŞ PEŞE SARSILDI

AFAD, Göle'nin 17.24'te bir kez daha sarsıldığını duyurdu. Paylaşılan bilgiye göre ikinci deprem 3.7 büyüklüğünde ve yine 7 km derinlikte gerçekleşti.

Devamında ise bölgede 4.0 dahil olmak üzere peş peşe depremler yaşandı.

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA: İHBARLAR ALINDI

AFAD, depremle ilgili küçük çaplı hasar ihbarları alındığını duyurdu. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ardahan ili Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden küçük çaplı hasar ihbarları alınmış olup, tarama çalışmaları ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde sürdürülmektedir."

VALİLİK: CAN VE MAL KAYBI YOK

Erzurum Valiliğinden deprem ilgili yapılan açıklamada can ve mal kaybı olmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Bugün saat 17.08 sularında AFAD verilerine göre Ardahan’ın Göle ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen deprem sonrası, ekiplerimiz depremin hissedildiği bölgelerimize intikal ederek, tarama faaliyetlerine başlamıştır. An itibariyle can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının yaşanmaması için." ifadesini kullandı.

BAKAN KURUM: SAHADA İNCELEME BAŞLATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ardahan Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ekiplerimiz sahada incelemelerini başlattı. İlgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışıyor, ihbarları değerlendiriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

İLK KARELER GELDİ

Sarsıntı sırasında yaşananlar kameralara da yansıdı. Bazı evlerdeki dekorların sallandığı anlar görüntülendi.

Kimi vatandaşlar depremin ardından soluğu sokakta aldı.

PANİK YARATTI! İŞTE İLK TEPKİLER

Bazı vatandaşlar ise yaşadığı tedirginliği sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte o paylaşımlardan bazıları...



