HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA: Ardahan 5.3'lük depremle sarsıldı! Korkutan deprem Kars ve Erzurum'da da hissedildi işte ilk görüntüler...

SON DAKİKA: Ardahan 5.3'lük depremle sarsıldı! Korkutan deprem Kars ve Erzurum'da da hissedildi işte ilk görüntüler...

27.09.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ardahan'da korkutan deprem! Son dakika haberine göre Ardahan'da korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem Ardahan'ın haricinde Artvin, Erzurum gibi şehirlerde de hissedildi. AFAD, depremin büyüklüğünü 5.0 olarak duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise 5.3 olarak aktardı. Son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Vatandaşlar depremin ardından sokağa çıktı. Bölgede başka depremler de meydana geldi. AFAD, alınan ihbarlarla ilgili bilgi paylaştı. Erzurum Valiliği ve Bakan Kurum'dan da açıklama geldi.

Son dakika deprem haberleri: Ardahan'daki korkutan depremin ardından vatandaşlar yaşadıkları panik ve korkuyu sosyal medyadan paylaştılar. Kandilli Rasathanesinin 5.3, AFAD'ın ise 5.0 olarak belirttiği deprem sadece Ardahan'da değil birçok şehirde de hissedildi. Özellikle Kars, Erzurum, Artvin gibi şehirlerde yakından hissedilen depremin ardından AFAD, bir açıklama paylaştı!

dedede

SON DAKİKA: DEPREM SONRASI AFAD AYRINTILARI PAYLAŞTI

AFAD'dan aktarılan bilgiye göre depremin merkez üssü Ardahan'ın Göle ilçesi olarak belirlendi. 5.0 büyüklüğündeki depremin 7 km derinlikte gerçekleştiği kaydedildi. Öte yandan Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.3 olarak duyurdu.

İşte AFAD'ın açıklaması:

'Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz.'

SON DAKİKA | İzmir ve Aydın'da peş peşe meydana gelen depremlerden sonra herkesin aklında o soru var! Yıkıcı bir deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Mynet'e açıkladıSON DAKİKA | İzmir ve Aydın'da peş peşe meydana gelen depremlerden sonra herkesin aklında o soru var! Yıkıcı bir deprem bekleniyor mu? Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Mynet'e açıkladı

GÖLE BEŞİK GİBİ! PEŞ PEŞE SARSILDI

AFAD, Göle'nin 17.24'te bir kez daha sarsıldığını duyurdu. Paylaşılan bilgiye göre ikinci deprem 3.7 büyüklüğünde ve yine 7 km derinlikte gerçekleşti.

4444444

Devamında ise bölgede 4.0 dahil olmak üzere peş peşe depremler yaşandı.

AFAD'DAN YENİ AÇIKLAMA: İHBARLAR ALINDI

AFAD, depremle ilgili küçük çaplı hasar ihbarları alındığını duyurdu. AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ardahan ili Göle ilçesinde meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeden küçük çaplı hasar ihbarları alınmış olup, tarama çalışmaları ilgili kurumlarımızla koordinasyon halinde sürdürülmektedir."

VALİLİK: CAN VE MAL KAYBI YOK

Erzurum Valiliğinden deprem ilgili yapılan açıklamada can ve mal kaybı olmadığı belirtilerek şunlar kaydedildi:

“Bugün saat 17.08 sularında AFAD verilerine göre Ardahan’ın Göle ilçesinde 5,0 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlimizde de hissedilen deprem sonrası, ekiplerimiz depremin hissedildiği bölgelerimize intikal ederek, tarama faaliyetlerine başlamıştır. An itibariyle can ve mal kaybına yönelik olumsuz bir durum bulunmamaktadır.”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ardahan'ın Göle ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dualarımız, can kaybının yaşanmaması için." ifadesini kullandı.

BAKAN KURUM: SAHADA İNCELEME BAŞLATILDI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depreme ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Ardahan Göle'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin hemen ardından ekiplerimiz sahada incelemelerini başlattı. İlgili tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışıyor, ihbarları değerlendiriyoruz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun." ifadelerini kullandı.

kurum

İLK KARELER GELDİ

Sarsıntı sırasında yaşananlar kameralara da yansıdı. Bazı evlerdeki dekorların sallandığı anlar görüntülendi.

cc

Kimi vatandaşlar depremin ardından soluğu sokakta aldı.

6edb8fdf-db8a-40ae-9c2a-274a06a3fe00

53fe86ec-8d63-4ec1-9c9a-96a1dcd4fd0d

164befb3-8f13-417f-b942-3b468ed15bc6

bfe1c173-eaaf-40c4-8b4c-a29e8c5ee20d

PANİK YARATTI! İŞTE İLK TEPKİLER

Bazı vatandaşlar ise yaşadığı tedirginliği sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte o paylaşımlardan bazıları...

aa

321312

333

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?
Annesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişmeAnnesinin kafasını kesip balkondan atmıştı! Yeni gelişme
Anahtar Kelimeler:
deprem Ardahan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 7 yorum
Çok geçmiş olsun
Allah hertürlü felaketten korusun ülkemizi
evet bizde hissettik, geçmiş olsun.

En Çok Okunan Haberler

5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

5 TL indirim iddiası sonrası gerçek ortaya çıktı

Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...

Bu rakamı duyan heyecanlandı: 23 bin TL...

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

Erdoğan sert çıkışmıştı! O ülkeyi savaş korkusu sardı: En zayıf halka biz oluruz

Erdoğan sert çıkışmıştı! O ülkeyi savaş korkusu sardı: En zayıf halka biz oluruz

CHP raporu olay oldu! İmzası bulunan Özgür Özel'den açıklama

CHP raporu olay oldu! İmzası bulunan Özgür Özel'den açıklama

Bakan Soylu, 'Burada ayrı bir olay var' diyerek anlattı

Bakan Soylu, 'Burada ayrı bir olay var' diyerek anlattı

İlginizi Çekebilir

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Tamamen yeni bir yönde ilerlemeye hazır olun

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Sakın tıklamayın: Böbreğinizden olabilirsiniz! Akılalmaz dolandırıcılık

Tek başına harikalar yaratıyor: Yıkıcı etkisi birlikte pişince çıkıyor!

Tek başına harikalar yaratıyor: Yıkıcı etkisi birlikte pişince çıkıyor!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.