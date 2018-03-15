Son dakika: Arif Sağ ameliyata alındı

Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı Arif Sağ, bu sabah saat 08.00’de, Çağlayan’dak Florence Nightingale Hastanesi’nde açık beyin ameliyatına alındı. Sanatçının ameliyatı devam ediyor.

Türk Halk Müziği’nin usta ismi Arif Sağ'a son olarak Mayıs 2017'de kanser teşhisi konmuştu. Arif Sağ, geçen aylarda da Küba'ya tedavi için gitmişti.

Uzun süredir akciğer kanseri tedavisi gören Arif Sağ, verdiği röportajda ''Ben her şeyden daha güçlü olduğuma inanıyorum. O beni yenemez. Sekiz ay önce bir kontrole gittiğimde ''Tedavi olmanız lazım'' dediler, böylece öğrendim.'' demişti.

Arif Sağ, geçen yıl da eşi Yıldız Sağ'ı kanserden kaybetmişti.

SON 24 SAATTE MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?