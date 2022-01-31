Son Dakika: Asiye Ateş taburcu edildi

Son dakika haberine göre Gaziantep'te 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısında ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş, tedavisi tamamlanarak Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden öğle saatlerinde taburcu edildi.
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