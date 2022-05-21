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Son dakika: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

21.05.2022 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla bazı bakanlıklarda yapılan atamalar ve görevden almalar Resmi Gazete'de yayımlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nda bazı isimler görevlerinden alındı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Son dakika haberi... Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliği'ne Metehan Başar atanırken, Sağlık Bakanlığı Müfettişliği'ne ise Duygu Kara getirildi.

GÖREVDEN ALMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat ve Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Seyrekoğlu, görevden alındı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdür Kadri Engin, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu görevlerinden alındı. (DHA)

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resmi gazete atama
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