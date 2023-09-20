Son dakika: Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev zaferi bu sözlerle ilan etti: Tüm görevler yerine getirildi teröristler cezalandırıldı

Son dakika: Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni askeri güçlere yönelik başlattığı antiterör operasyonunun ardından ateşkes ilan edilmişti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, antiterör operasyonunun ardından ilk kez canlı yayında açıklama yaptı.

Aliyev'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Sadece bir günde tüm görevler yerine getirildi, teröristler cezalandırıldı. Askerlerimiz zorlu coğrafi bölgelerde, zorlu şartlar altında başarıyla görevlerini gerçekleştirdi. Azerbaycan kendi egemenliğini yeniden sağladı. Ne yazık ki, operasyonlarda şehitlerimiz oldu. Ermenilere gereken cevap verildi.

"KANUNSUZ BİRLİKLER KARABAĞ'DAN ÇIKARILDI"

Antiterör operasyonunda birliklerimiz başarı elde etti. Ermenistan'ın bıraktığı kanunsuz birlikler Karabağ'dan çıkarılmıştır. Karabağ’daki sivil halkın korunması için gerekli talimatlar tarafımdan verildi.

Operasyonlar sonucunda, düşmanın silah ve teçhizatının bir kısmı yok edildi. 10 Kasım 2020’de imzalanan ortak bildiriye aykırı olarak Ermenistan 3 yıl boyunca askeri güçlerini Karabağ’dan çekmedi.

"BİZ SÖZÜMÜZÜ TUTTUK"

Yasadışı Ermeni güçlerin, silahlarını bırakarak, topraklarımızdan çıkmaları ve askeri teçhizatlarını teslim etmeleri şartıyla operasyonun duracağını söylemiştim. Bugün saat 13.00'de ateşkes ilan edildi. Ne yazık ki karşı taraf ateşkese tam uymadı ve ateşkesten sonra da bizim mevzilerimizi hedef aldı. Ancak biz sözümüzü tuttuk.

"KARABAĞ AZERBAYCAN TOPRAĞIDIR"

Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Bunu tüm dünya böyle biliyor, Ermenistan da kabul edecektir. Bizim attığımız bütün adımlar kanunlar çerçevesindedir.

"ERMENİ HALKIYLA HİÇBİR SORUNUMUZ YOK"

Karabağ’da yaşayan Ermeniler de bizim vatandaşlarımızdır, bütün hakları temin edilecektir. Bizim Ermeni halkıyla hiçbir sorunumuz yoktur. Ermeni halkını bu cinayetlerden suçlamadık. Biz kriminal rejimin unsurlarını başında duranları mesul kabul ettik ve edeceğiz. Artık yasa dışı Ermeni silahlı grupların mevzilerinden çıkıp, silahlarını teslim etme süreci başlamıştır. Ermenistan’dan bu süreç boyunca dün ve bugün beklenmedik bir şekilde siyasi irade gözlemledik. Biz bunu olumlu değerlendiriyoruz.