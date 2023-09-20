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  4. Son dakika | Ermenistan'ın 'asker' iddiasına Azerbaycan'dan yanıt geldi! Hacıyev "Elimizde kanıtlar var" diyerek açıkladı

Son dakika | Ermenistan'ın 'asker' iddiasına Azerbaycan'dan yanıt geldi! Hacıyev "Elimizde kanıtlar var" diyerek açıkladı

20.09.2023 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni askeri güçlere yönelik başlattığı antiterör operasyonunun ardından bugün ateşkes ilan edildi. Ermenistan'ın Azerbaycan toprağında askerleri olduğunu reddettiğini dile getiren Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, "Ancak bizim elimizde operasyonel kanıtlar var" diyerek detayları paylaştı.

Son dakika | Ermenistan'ın 'asker' iddiasına Azerbaycan'dan yanıt geldi! Hacıyev "Elimizde kanıtlar var" diyerek açıkladı

Son dakika haberi: Dün Azerbaycan'ın başlattığı operasyon sonrası tüm dünyanın gözü Karabağ'a çevrildi. Fransa dün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu operasyon dolayısıyla acil toplantıya çağırmıştı. Bugün ateşkes ilan edilen bölgede sıcak gelişmeler devam ediyor. Azerbaycan'dan önemli açıklamalar geldi.

"BMGK TOPLANTISI BÖLGEDEKİ DURUMA ZARAR VEREBİLİR"

Kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev şunları kaydetti:

"BM Genel Kurulu toplantısı bölgedeki kırılgan duruma zarar verebilir. Ancak Azerbaycan istendiği zaman operasyonun gerekçelerini anlatabilir. Ne yazık ki hibrit saldırılar yüzünden ve bölgedeki gerilimin artması yüzünden istediğimiz görüşmeleri Washington'da yapamadık BM Genel Kurulu marjında.

"ELİMİZDE KANITLAR VAR, CİDDİ ASKERİ BİRLİKLERLE ÇATIŞTIK"

Ermenistan, Azerbaycan'a karşı tüm toprak isteklerinden vazgeçmeli. Şu ana kadar Azerbaycan toprağında askerleri olduğunu reddettiler. Ancak bizim elimizde operasyonel kanıtlar var. Ermenistan sahada askerler bulunduruyor. Ciddi askeri birliklerle çatıştık sahada, paramiliter güçlerle değil. Çok güçlü siperler kazdılar, sığınakları, OBÜS'leri vardı. Şuşa'nın bölgeleri de vuruldu.

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"KARABAĞ'DAKİ ERMENİLERİ DE KORUYACAĞIZ"

Ermenistan, Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı kukla rejimi desteklemeyi sürdürüyor. Bugün yasa dışı rejim silahlı güçlerini silahsızlandırma konusunda mutabık kaldı. Azerbaycan'ın gündemi Karabağ'daki Ermenilerin barışçıl şekilde entegrasyonunu sağlamaktır. Bölgeye barışı getirmek istiyoruz. Azerbaycan, Karabağ'daki yasa dışı grupların silahı bırakma güvencesini almıştır. Onlara Azerbaycan tarafından güvenli çıkış sağlanacaktır. Azerbaycan, Karabağ’daki Ermeni sakinler için geniş kapsamlı sosyal ve ekonomik entegrasyon planı hazırladı.

Uluslararası medyanın bazı terminolojileri anlaması lazım. Burada bir çeşit etnik temizlik yapılacağı gibi ifadeler kullanıldı. Bu kesinlikle kabul edilemez. Biz Karabağ'daki Ermenileri de koruyacağız.

FRANSA'DAN ACİL TOPLANTI ÇAĞRISI

Öte yandan Fransa, operasyon sonrası dün yayımladığı bildiride Azerbaycan'ı kınamış, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu acil toplantıya çağırmıştı. Bildiride Azerbaycan'ın 'yerleşim yerlerini' hedef aldığı iddiası da ortaya atılmıştı.

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