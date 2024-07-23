Son dakika | Bahçeli'ye 154 kişilik liste yanıtı gecikmedi! Özgür Özel: Gün gelecek, vicdanı rahat olmayanlar o ikisinden hesap soracak

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 154 kişilik liste açıklaması gündem yarattı. Partisinin grup toplantısında kürsüye çıkarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt gecikmedi. Özel ,"Bizimle hesaplaşacakmış. Bunların yazdığı yazıyı alıp okudunuz ya, sayın Bahçeli, bir hesaplaşma olacaksa biz 154'ümüzle istedikleri gibi hesaplaşsınlar ama siz de vicdanınızla hesaplaşın" dedi.
Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:
Şantajlar, tehditler, oy sayımındaki hileler, yapılan itirazların reddedilmesiyle yaşanan mağduriyetler sakın ama sakın Hatay'ı ümitsizliğe savurmasın. Hatay nasıl bu partinin kurucusunun şahsi meselesi ise tüm CHP'lilerin de şahsi meselesidir.
Devlet beyin dediklerini mutfağınızda, cüzdanınızda görmüyorsanız o zaman yeriniz sözde milliyetçilerin yanı değil, bu milletin derdiyle dertlenen Türkiye İttifakı'nın içidir. Buyurun, sizi bekliyoruz.
Çok ağır hakaretler var yine. Ama konuşmanın devamını okuyunca cevap vermekten vazgeçtim. Konuşmasında çok sevdiğini söylediği köpeklerden bahsediyor. Bunları söyleyerek artık herkesin köpeklere karşı ne yaptığını MHP milletvekillerine bakınca göreceğini söylüyor. Ben bakıyorum komisyonda; AK Parti söylüyor, MHP oyluyor, AK Parti söylüyor, MHP oyluyor. Öyle bir haldeler ki AK Parti ötanazi deyince onu savunuyorlar, katliam deyince onu da oyluyorlar, geri çekilince onu da oyluyorlar.
Devlet beye bir tek şey söylemek isterim: O ikisi, hani bütün örgütün yaka silktiği ikisi yazıyor, çiziyor, saldırıyor. MHP'nin o ikisini o ikisinden başka savunanı olmamasının farkındayım. Nereye gitsem, kimle konuşsam sorunun ne olduğunu biliyorlar. Şimdi o ikisi 154 kişilik bir isim listesi yapmış. Mahkemeye yollamış, mahkeme geri yollamış. Şimdi bizimle hesaplaşacakmış. Bunların yazdığı yazıyı alıp okudunuz ya, sayın Bahçeli, bir hesaplaşma olacaksa biz 154'ümüzle istedikleri gibi hesaplaşsınlar ama siz de vicdanınızla hesaplaşın.
Bahçeli bugün düzenlediği basın toplantısında 154 kişilik liste hazırladıklarını belirterek şunları kaydetmişti:
"Bazı çevreler 2024 yılının içerisinde MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralar, yalanlar, hakir görmeler, küçük görmeler, suçlamalarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. MHP olarak basın mensuplarına, değerli kardeşlerime bu gerçeği hatırlatmak isterim. Sizlerle çok zaman beraber oluyoruz ama televizyonlarda ayrıldığımız şahsiyetler var. Onları kabul etmekte zorlanıyoruz ama yakın takip altındayız. Şu görmüş olduğunuz liste kimin, hangi gün, hangi saatte, hangi programda nasıl konuştuklarını, kimlerle konuştuklarını, MHP'ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir, günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikli olacaktır.
'Bizi hedef gösteriyorlar' saçmalığından da korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Onlarla muhatap olmayı dahi kabul etmeyiz. Ama hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız. Bizlere her türlü hakareti yapıyorlar, saldırıyorlar, iftira ediyorlar, olayları olduğundan fazla abartıyor ve saptırıyorlar. Konuşulmaması gerekenleri konuşmaya mecbur ediyorlar. Bütün bunları dikkate alarak sizler cevap verdiğiniz takdirde, 'Bakınız bizi hedef gösteriyor.' diyorlar. Bizim hedefimiz adalettir, kendileri muhatabımız dahi değildir."