Son dakika | Bahçeli'ye 154 kişilik liste yanıtı gecikmedi! Özgür Özel: Gün gelecek, vicdanı rahat olmayanlar o ikisinden hesap soracak

Son dakika haberi: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 154 kişilik liste açıklaması gündem yarattı. Partisinin grup toplantısında kürsüye çıkarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den yanıt gecikmedi. Özel ,"Bizimle hesaplaşacakmış. Bunların yazdığı yazıyı alıp okudunuz ya, sayın Bahçeli, bir hesaplaşma olacaksa biz 154'ümüzle istedikleri gibi hesaplaşsınlar ama siz de vicdanınızla hesaplaşın" dedi.

"MİLLİ MESELELERDE İKTİDARIN EKSİK BIRAKTIĞINI MUHALEFET TAMAMLAR"

Özel'in konuşmasından satır başları şöyle:

Şantajlar, tehditler, oy sayımındaki hileler, yapılan itirazların reddedilmesiyle yaşanan mağduriyetler sakın ama sakın Hatay'ı ümitsizliğe savurmasın. Hatay nasıl bu partinin kurucusunun şahsi meselesi ise tüm CHP'lilerin de şahsi meselesidir.

Milli meseleler, iktidarıyla muhalefetiyle ülkenin çıkarını birlikte sahiplenmeyi ve birinin eksik bıraktığını öbürünün tamamlamasını gerektirir. Milli meselelerde iktidarın eksik bıraktığını muhalefet tamamlar.

SOKAK KÖPEKLERİ DÜZENLEMESİ: ÖTANAZİ KELİMESİ ÇIKARILINCA SORUN ÇÖZÜLDÜ SANMAYIN

Sokak hayvanları sorunu yok demiyoruz. Sorunu doğru tespit edelim diyoruz.. Katliamdan yana değiliz. Köpekler öldürülsün demiyoruz. Ötanazi kelimesinin kaldırılması başarısı için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Ancak sorun çözülmedi. Fiilen katliamlar devam etmektedir, çok daha riskli bir noktaya evrilebilir. Kanun bu konuda belediyelere görev vermektedir ama para vermemektedir. Zaten belediyelerin yurtdışından buldukları kredilere cumhurbaşkanı ve Mehmet Şimşek tarafından imzalanmamaktadır. Karşımızda yasa tasarısının ilk halini destekleyenlerin oranı yüzde yedi. Bu kanunu destekleyen kimse yok. Ötanazi kelimesi çıkarılınca sorun çözüldü sanmayın. Bütün belediyelerin lojistiği planlaması lazım.

DEVLET BAHÇELİ'YE YANIT VERDİ: MHP'LİLERİN SEVMEDİĞİ, AĞIR SÖZLER SÖYLEDİĞİ BİRİ OLMAYI TERCİH EDİYORUM

Devlet beyin dediklerini mutfağınızda, cüzdanınızda görmüyorsanız o zaman yeriniz sözde milliyetçilerin yanı değil, bu milletin derdiyle dertlenen Türkiye İttifakı'nın içidir. Buyurun, sizi bekliyoruz.

Çok ağır hakaretler var yine. Ama konuşmanın devamını okuyunca cevap vermekten vazgeçtim. Konuşmasında çok sevdiğini söylediği köpeklerden bahsediyor. Bunları söyleyerek artık herkesin köpeklere karşı ne yaptığını MHP milletvekillerine bakınca göreceğini söylüyor. Ben bakıyorum komisyonda; AK Parti söylüyor, MHP oyluyor, AK Parti söylüyor, MHP oyluyor. Öyle bir haldeler ki AK Parti ötanazi deyince onu savunuyorlar, katliam deyince onu da oyluyorlar, geri çekilince onu da oyluyorlar.

Ben MHP'lilerin sevdiği gibi olmaktansa onların sevmediği, ağır sözler söylediği biri olmayı tercih ediyorum.

"BİZ 154'ÜMÜZLE İSTEDİKLERİ GİBİ HESAPLAŞSINLAR AMA SİZ DE VİCDANINIZLA HESAPLAŞIN"

Devlet beye bir tek şey söylemek isterim: O ikisi, hani bütün örgütün yaka silktiği ikisi yazıyor, çiziyor, saldırıyor. MHP'nin o ikisini o ikisinden başka savunanı olmamasının farkındayım. Nereye gitsem, kimle konuşsam sorunun ne olduğunu biliyorlar. Şimdi o ikisi 154 kişilik bir isim listesi yapmış. Mahkemeye yollamış, mahkeme geri yollamış. Şimdi bizimle hesaplaşacakmış. Bunların yazdığı yazıyı alıp okudunuz ya, sayın Bahçeli, bir hesaplaşma olacaksa biz 154'ümüzle istedikleri gibi hesaplaşsınlar ama siz de vicdanınızla hesaplaşın.

Sizin atamanızla Ülkü Ocakları Genel Başkanı olmuş, Ankara'nın ortasında vurulmuş, vurulduğu andan itibaren o ikisinin yaydığı talimatla bir kişi tweet atmamış, bir kişi cenazesine gitmemiş, adını anmamış. Şimdi o ikisinden biri azmettiriciyle mesajlaşmış durmuş. Mahkemede görüyoruz, her yerde görüyoruz. Mesajın içeriğini de bilen var. Günü gelince bütün Türkiye öğrenecek ama onu bilenlerin, görenlerin resmi kanaldan bir şekilde iddianameye sokması lazım, ona direniyorlar.

"VİCDANI RAHAT OLMAYANLAR O İKİSİNDEN HESAP SORACAK"

Sonra tutup 154 kişiyi, Sinan Ateş'in yerde bıraktıkları naaşına sahip çıkan 154 kişiyi fişliyorlar, hedef gösteriyorlar, 'hesaplaşacağız' diyorlar. Bizim vicdanımız, gönlümüz rahat. 'Bu ikisi yüzünden partinin lekelenmesinden şikayetçi değilim' diyen varsa o da rahat uyusun. Ama gün gelecek, vicdanı rahat olmayanlar o ikisinden hesap soracak, göreceksiniz.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli bugün düzenlediği basın toplantısında 154 kişilik liste hazırladıklarını belirterek şunları kaydetmişti:

"Bazı çevreler 2024 yılının içerisinde MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralar, yalanlar, hakir görmeler, küçük görmeler, suçlamalarda bulunmuşlardır. Bunların toplamı 154 kişidir. MHP olarak basın mensuplarına, değerli kardeşlerime bu gerçeği hatırlatmak isterim. Sizlerle çok zaman beraber oluyoruz ama televizyonlarda ayrıldığımız şahsiyetler var. Onları kabul etmekte zorlanıyoruz ama yakın takip altındayız. Şu görmüş olduğunuz liste kimin, hangi gün, hangi saatte, hangi programda nasıl konuştuklarını, kimlerle konuştuklarını, MHP'ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir, günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikli olacaktır.

'Bizi hedef gösteriyorlar' saçmalığından da korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Onlarla muhatap olmayı dahi kabul etmeyiz. Ama hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız. Bizlere her türlü hakareti yapıyorlar, saldırıyorlar, iftira ediyorlar, olayları olduğundan fazla abartıyor ve saptırıyorlar. Konuşulmaması gerekenleri konuşmaya mecbur ediyorlar. Bütün bunları dikkate alarak sizler cevap verdiğiniz takdirde, 'Bakınız bizi hedef gösteriyor.' diyorlar. Bizim hedefimiz adalettir, kendileri muhatabımız dahi değildir."