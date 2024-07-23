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  4. Son dakika | Sürpriz basın toplantısında gündem yaratacak 'ekonomi' çıkışı! Bahçeli: 154 kişinin ismi elimizde, günü geldiğine eyleme geçilecek

Son dakika | Sürpriz basın toplantısında gündem yaratacak 'ekonomi' çıkışı! Bahçeli: 154 kişinin ismi elimizde, günü geldiğine eyleme geçilecek

23.07.2024 11:24
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Son dakika haberi: Dün akşam MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bugün saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyeceği duyurulmuştu. Bahçeli merak uyandıran konuşması için kameralar karşısına geçti. Konuşmasında CHP lideri Özgür Özel'e ağır sözlerle yüklenen Bahçeli, "Türkiye ekonomisi yükseliş kulvarındadır" sözleriyle dikkat çekti. Bahçeli ayrıca MHP'nin şikayetçi olduğu, aralarında gazeteci ve siyasilerin de bulunduğu 154 kişilik liste için "Bu dosya elimizde, günü geldiğinde eyleme geçecek" dedi.

Son dakika | Sürpriz basın toplantısında gündem yaratacak 'ekonomi' çıkışı! Bahçeli: 154 kişinin ismi elimizde, günü geldiğine eyleme geçilecek

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenlemek üzere kameralar karşısına geçti. 'Siyasette yumuşama' çağrısı yapan Özgür Özel'i hedef alan Bahçeli, "CHP genel başkanının 'Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa onlar eşit hissedene kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz' açıklaması yakından tanıdığımız bölücü bir ağızdır" diye konuştu.

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"ÇOK TEHLİKELİ PROVOKASYONLAR BİRER BİRER SAHNEYE SÜRÜLÜYOR"

Sürpriz konuşmada Bahçeli'nin mesajlarından satır başları şu şekilde:

  • Yeni yüzyıl Türkiye için emsalsiz fırsatlarla doludur. Milletimizin hassasiyetleri üzerinde oynama yapanlar, tahrip etmek için çaba harcayanlar çok tehlikeli provokasyonları birer birer sahneye sürmektedir. Muhalefetin umut bağladığı bölücülerin ve teröristlerin kukla olarak hizmet ettiği Joe Biden'ın ABD başkanlık yarışından çekilmesi bölgesel ve küresel zeminde etkileri olacak bir gelişmedir.

  • Sayın cumhurbaşkanımızı ve iktidarını devirme planı yapanların kendileri tasfiye olmaktadır. ABD'nin tazyikiyle güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen terör devletinin bağlantı noktaları, ana güzergahı, kahraman TSK'nın mücadelesiyle berhava edilmiştir. Açılan kilidin kapatılmasıyla bölgelerde hiçbir terör örgütü nefes dahi alamayacaktır.

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"ÖZEL'İN AÇIKLAMASI BÖLÜCÜ BİR AĞIZDIR"

  • Doğu ve Güney Doğu'daki bazı il ve ilçelerde fiili durum yaratmak için belediye hizmetlerinin şer uğruna seferber edilmesi son günlerde hızlanmıştır. Bu azgınlaşmış tahrikleri dikkatle ve yakinen takip ettiğimiz herkesçe bilinmeli. Türkiye'nin bölünmesi hususunda iş birliği halinde olan ve siyasi ortaklık kuran CHP ile DEM'in ateşle oynadığı malumlarınızdır. Tam bu günlerde CHP genel başkanının "Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa onlar eşit hissedene kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz" açıklaması yakından tanıdığımız bölücü bir ağızdır.

  • Demlenen CHP milli güvenliğimize zarar vermektedir, demokrasimize leke sürmektedir. CHP'nin şifreleri PKK'nın elinde, DEM'in kullanımındadır.

"EMEKLİLERİMİZ HAK ETTİKLERİ SOSYAL, EKONOMİK VE İNSANİ SEVİYEYE ERİŞECEKTİR"

  • CHP Genel Başkanının, tarihin en ağır ekonomik krizinin yaşandığını iddia etmesi deli saçmasıdır. Türkiye ekonomisi yükseliş kulvarındadır. Dezenflasyon süreci her geçen gün tesirini göstermektedir. Türkiye ekonomisi en kötü senaryoların engellemelerine takılmadan hızla ilerleme kaydetmektedir. Toplumun her kesimi büyümenin nimetlerinden elbette istifade edecek, özellikle istismar edilen emeklilerimiz hak ettikleri sosyal, ekonomik ve insani seviyeye erişecektir. Ülkenin bekasıyla milletin refahı en üst düzeyde tesis edilecektir.

"STRATEJİK BİR TUZAK"

  • CHP'nin tek yaptığı bol keseden atıp tutmaktır. Parti içi gerilim ve hesaplaşmalar CHP yönetimini sürekli zora sokmaktadır. Bu kimliksiz partinin siyasi kozmik odası işgale uğramış, karar ve irade bünyesi çoklu organ yetmezliğiyle komaya girmiştir. Yumuşama dayatması altında Türkiye'nin, Türk siyaset ve demokrasinin ilkelerinden uzaklaşması, ihanetin ve melanetin aklanma uğraşları stratejik bir tuzak olarak karşımızdadır. Rotasını kaybeden CHP yönetiminin yumuşama veya normalleşme çağrıları zemzem diye ikram edilen baldıran zehrinden başka bir şey değildir.

  • Türk askeri ve Türkiye'nin garantörlüğünün olmayacağı bir çözümden bahsetmesi, CHP'nin Kıbrıs'ta aradığı normalleşme hezeyanının somut karşılığıdır. Kıbrıs Türklüğünün egemenlik haklarını göz ardı eden, imhası için fırsat kollayan karanlık çevrelerin tahrikleri, tacizleri ve tuzakları hiç bitmedi.

  • Bir Yunan şarkıcının sergilediği saygısızlık sabrımızı zorlayan ilkel ahlaksızlığa bir başka örnektir.

  • Kıbrıs Türk devleti tanınmalıdır. Kıbrıs'ın huzuru Doğu Akdeniz'in huzuru demek.

MHP'NİN ELİNDE 154 KİŞİLİK LİSTE: YAKIN TAKİPTEYİZ! GÜNÜ GELDİĞİNDE EYLEME GEÇECEK

  • Bazı çevreler 2024 içerisinde MHP'ye karşı çok büyük haksızlıklar, iftiralar, yalanlar, hakir görmeler, suçlamalarda bulundu. Bunların toplamı 154 kişi. MHP olarak basın mensupları olan değerli kardeşlerime bu gerçeği hatırlatmak istiyorum. Sizlerle çok zaman beraber oluyoruz ama TV'lerde ayrıldığımız şahsiyetler var. Onları kabul etmek zorlanıyoruz. Ama yakın takip altındayız. Şu gördüğünüz liste kimin hangi gün, hangi saatte nasıl, kimlerle konuştuklarının, MHP'ye hangi hakaretleri yaptıklarının toplamıdır. Bu dosya elimizdedir, günü geldiğinde bu dosya eyleme de geçecektir. Eylem hukuki nitelikli olacaktır. Bizi hedef gösteriyorlar saçmalığından da korkaklığından da kendilerini kurtarsınlar. Onlarla muhatap olmayı dahi kabul etmeyiz ama hukuk zemininde mutlaka hesaplaşacağız. Bizlere her türlü hakareti yapıyorlar, saldırıyorlar, iftira atıyorlar. Konuşmaması gerekenleri konuşmaya mecbur ediyorlar. Bizim hedefimiz adalettir, kendileri muhatabımız dahi değildir.

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NE OLMUŞTU?

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; MHP, Sinan Ateş cinayeti davasında müdahillik talebinde verdiği dilekçede, aralarında gazeteciler ve siyasi parti genel başkanlarının da olduğu 154 kişi hakkında şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Anahtar Kelimeler:
Devlet Bahçeli
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