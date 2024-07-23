Son dakika | Sürpriz basın toplantısında gündem yaratacak 'ekonomi' çıkışı! Bahçeli: 154 kişinin ismi elimizde, günü geldiğine eyleme geçilecek

Doğu ve Güney Doğu'daki bazı il ve ilçelerde fiili durum yaratmak için belediye hizmetlerinin şer uğruna seferber edilmesi son günlerde hızlanmıştır. Bu azgınlaşmış tahrikleri dikkatle ve yakinen takip ettiğimiz herkesçe bilinmeli. Türkiye'nin bölünmesi hususunda iş birliği halinde olan ve siyasi ortaklık kuran CHP ile DEM'in ateşle oynadığı malumlarınızdır. Tam bu günlerde CHP genel başkanının "Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa onlar eşit hissedene kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz" açıklaması yakından tanıdığımız bölücü bir ağızdır.