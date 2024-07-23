Son dakika | Sürpriz basın toplantısında gündem yaratacak 'ekonomi' çıkışı! Bahçeli: 154 kişinin ismi elimizde, günü geldiğine eyleme geçilecek

Son dakika haberi: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenlemek üzere kameralar karşısına geçti. 'Siyasette yumuşama' çağrısı yapan Özgür Özel'i hedef alan Bahçeli, "CHP genel başkanının 'Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa onlar eşit hissedene kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz' açıklaması yakından tanıdığımız bölücü bir ağızdır" diye konuştu.
Sürpriz konuşmada Bahçeli'nin mesajlarından satır başları şu şekilde:
Yeni yüzyıl Türkiye için emsalsiz fırsatlarla doludur. Milletimizin hassasiyetleri üzerinde oynama yapanlar, tahrip etmek için çaba harcayanlar çok tehlikeli provokasyonları birer birer sahneye sürmektedir. Muhalefetin umut bağladığı bölücülerin ve teröristlerin kukla olarak hizmet ettiği Joe Biden'ın ABD başkanlık yarışından çekilmesi bölgesel ve küresel zeminde etkileri olacak bir gelişmedir.
Doğu ve Güney Doğu'daki bazı il ve ilçelerde fiili durum yaratmak için belediye hizmetlerinin şer uğruna seferber edilmesi son günlerde hızlanmıştır. Bu azgınlaşmış tahrikleri dikkatle ve yakinen takip ettiğimiz herkesçe bilinmeli. Türkiye'nin bölünmesi hususunda iş birliği halinde olan ve siyasi ortaklık kuran CHP ile DEM'in ateşle oynadığı malumlarınızdır. Tam bu günlerde CHP genel başkanının "Kürtler ben eşit hissetmiyorum diyorsa onlar eşit hissedene kadar hep birlikte mücadeleye devam edeceğiz" açıklaması yakından tanıdığımız bölücü bir ağızdır.
CHP'nin tek yaptığı bol keseden atıp tutmaktır. Parti içi gerilim ve hesaplaşmalar CHP yönetimini sürekli zora sokmaktadır. Bu kimliksiz partinin siyasi kozmik odası işgale uğramış, karar ve irade bünyesi çoklu organ yetmezliğiyle komaya girmiştir. Yumuşama dayatması altında Türkiye'nin, Türk siyaset ve demokrasinin ilkelerinden uzaklaşması, ihanetin ve melanetin aklanma uğraşları stratejik bir tuzak olarak karşımızdadır. Rotasını kaybeden CHP yönetiminin yumuşama veya normalleşme çağrıları zemzem diye ikram edilen baldıran zehrinden başka bir şey değildir.
Türk askeri ve Türkiye'nin garantörlüğünün olmayacağı bir çözümden bahsetmesi, CHP'nin Kıbrıs'ta aradığı normalleşme hezeyanının somut karşılığıdır. Kıbrıs Türklüğünün egemenlik haklarını göz ardı eden, imhası için fırsat kollayan karanlık çevrelerin tahrikleri, tacizleri ve tuzakları hiç bitmedi.
Bir Yunan şarkıcının sergilediği saygısızlık sabrımızı zorlayan ilkel ahlaksızlığa bir başka örnektir.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre; MHP, Sinan Ateş cinayeti davasında müdahillik talebinde verdiği dilekçede, aralarında gazeteciler ve siyasi parti genel başkanlarının da olduğu 154 kişi hakkında şikayetçi olduğu ortaya çıkmıştı.