SON DAKİKA | Bakan Akar'dan dikkat çeken sözler! 'Kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin'

Son dakika haberi: Bakan Akar, Hudut güvenliği ile ilgili açıklamalarında "Bunları söylemek en hafif tabiriyle emeğe saygısızlık, ayıp. Yapılan bu tür değerlendirmeler bizi gerçekten rahatsız ediyor. Bu gerçek dışı beyanlara yönelik söyleyecek laf bulamıyoruz. İsteyen, kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin. Hudut kartallarımız, kahramanlarımız son beş senede 3 milyon 300 bin civarında kişiyi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engelledi" ifadelerini kullandı. (DHA/İHA)

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