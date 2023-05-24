HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Bakan Akar'dan dikkat çeken sözler! 'Kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin'

SON DAKİKA | Bakan Akar'dan dikkat çeken sözler! 'Kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin'

24.05.2023 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Yapılan değerlendirmeler bizi gerçekten rahatsız ediyor. Bu gerçek dışı beyanlara yönelik söyleyecek laf bulamıyoruz. İsteyen, kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin." dedi.

SON DAKİKA | Bakan Akar'dan dikkat çeken sözler! 'Kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin'

Son dakika haberi: Bakan Akar, Hudut güvenliği ile ilgili açıklamalarında "Bunları söylemek en hafif tabiriyle emeğe saygısızlık, ayıp. Yapılan bu tür değerlendirmeler bizi gerçekten rahatsız ediyor. Bu gerçek dışı beyanlara yönelik söyleyecek laf bulamıyoruz. İsteyen, kendine güvenen varsa yasa dışı geçişi denesin. Hudut kartallarımız, kahramanlarımız son beş senede 3 milyon 300 bin civarında kişiyi yasa dışı geçiş yapmaya çalışırken engelledi" ifadelerini kullandı. (DHA/İHA)

Ayrıntılar geliyor...

akariç


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
CHP'den 'Bakanlık' iddiasına yanıtCHP'den 'Bakanlık' iddiasına yanıt
Babala TV'nin Kılıçdaroğlu videosunun tanıtımı yayınlandı!Babala TV'nin Kılıçdaroğlu videosunun tanıtımı yayınlandı!
Canlı yayında bir anda sinirlendi: 'Şimdi küfredeceğim dangalak'Canlı yayında bir anda sinirlendi: 'Şimdi küfredeceğim dangalak'
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar Milli Savunma Bakanı

En Çok Okunan Haberler

Ata tecavüz ettiler iğrenç anları gülerek videoya çektiler!

Ata tecavüz ettiler iğrenç anları gülerek videoya çektiler!

Özdağ'ın destek açıklaması sonrası AK Parti'den ilk yorum!

Özdağ'ın destek açıklaması sonrası AK Parti'den ilk yorum!

Trafik sigortasında yeni uygulama

Trafik sigortasında yeni uygulama

4.500 TL verilecek! Resmi Gazete'de yayımlandı

4.500 TL verilecek! Resmi Gazete'de yayımlandı

Muharrem İnce, MYK'yı topluyor! Destek açıklaması...

Muharrem İnce, MYK'yı topluyor! Destek açıklaması...

Son dakika | Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu imzaladı! Ortak protokol metni paylaşıldı: 7 maddedeki detaylar dikkat çekti

Son dakika | Ümit Özdağ ve Kılıçdaroğlu imzaladı! Ortak protokol metni paylaşıldı: 7 maddedeki detaylar dikkat çekti

İlginizi Çekebilir

Mide bulandıran anlar! Yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi

Mide bulandıran anlar! Yılanın kafasını kopartıp çiğ çiğ yedi

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Aldatan eşini düğünde ifşa etti! İhanet görüntülerini paylaşınca...

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Aleyna Tilki'nin annesinden asgari ücret yorumu

Aleyna Tilki'nin annesinden asgari ücret yorumu

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.