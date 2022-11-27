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  4. SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu! Pençe Kilit bölgesindeki saldırıdan sonra 13 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu! Pençe Kilit bölgesindeki saldırıdan sonra 13 terörist etkisiz hale getirildi

27.11.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde Mehmetçiğe yönelik gerçekleştirilen hain saldırının hesabının sorulduğunu belirterek, "Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan teröristlere karşı komandolarımızca başlatılan operasyon sonucu 3'ü bugün olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren hainler de yer alıyor." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu! Pençe Kilit bölgesindeki saldırıdan sonra 13 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Irak sınırındaki birliklerde gerçekleştirdiği inceleme ve denetlemelerini sürdürüyor.

Bu kapsamda 3. Piyade Tümen Komutanlığı'na gelen Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Harekat Merkezi'ne geçti.

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden Pençe Kilit Harekatı'na katılan birliklerin komutanlarıyla video konferans toplantısı gerçekleştiren Akar, harekatın zorlu ve arazi şartlarına rağmen planlandığı gibi başarıyla devam ettiğini söyledi.

akariç

"PENÇE KİLİT HAREKATI'NIN BAŞINDAN İTİBAREN 480 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Teröristlerin hain saldırıları sonucu şehit olanlara rahmet, yaralılara şifa dileklerini ileten Akar, şunları kaydetti:

"Şehitlerimiz, büyük bir kahramanlık göstererek canlarını verdiler. Kahraman silah arkadaşlarımız şehit oldu ancak teröristlerin hain saldırısını önledi, teröristlerin planlarını bozdu. Saldırının ardından bölgeden kaçmaya çalışan teröristlere karşı komandolarımız tarafından başlatılan operasyon sonucu 3'ü bugün olmak üzere toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında saldırıyı gerçekleştiren hainler de yer alıyor. Arkadaşlarımızın kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz. Pençe Kilit Harekatı'nın başından itibaren 480 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin her damla kanının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz."

Terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceğini vurgulayan Akar, "Teröristler için hesap zamanı. Yapılanların hepsinin hesabını soracak ve asil milletimizi terör belasından kurtaracağız. Bunlara kim destek verirse versin, kim arka çıkarsa çıksın bu mücadele durmayacak, sonuna kadar götüreceğiz." dedi. (AA)

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