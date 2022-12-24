HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu! "Toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirildi"

SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu! "Toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirildi"

24.12.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kameraların karşısına geçerek önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, bu yılın başından itibaren yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 3 bin 982 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu! "Toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirildi"

Son dakika haberi: Önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Bu yılın başından itibaren yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi. Öte yandan Bakan Akar "1 Ocak’tan itibaren hudutlarda 256 bin 199 kişinin geçişi engellendi, yakalanan 8 bin düzensiz göçmen ve 820 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edildi" ifadelerini kullandı.

akariç

Ayrıca Akar, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 506 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 bine yakın mayın/el yapımı patlayıcı, 600’e yakın mağara, sığınak, tünel imha edildiğini söyledi.

Bakan Akar, "TSK’nin kimyasal silah kullandığı iftirasını atanları, bunun yanında duranları, önüne kalkan olanları ve terörist elebaşlarının borazanlığını yapanları milletimiz asla affetmeyecektir." şeklinde konuştu. (AA/DHA)

Toplam 126 terörist etkisiz hale getirildi Toplam 126 terörist etkisiz hale getirildi

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Yunanistan ile ilgili de konuşan Bakan Akar, "Yunanistan, planlı NATO tatbikatında görev yapan uçaklarımızı, önceden tüm müttefiklere bildirilmesine rağmen, son bir hafta içinde iki kez taciz etmiştir. Uçaklarımız her zamanki gibi gerekli karşılığı vermiş ve görevlerini başarıyla tamamlamıştır. NATO’nun da bu şımarıklığa artık dur demesinin zamanı gelmiştir. Yunanistan’ın yaptığı her türlü haksız, hukuksuz eyleme diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık bugüne kadar verilmiştir, bundan sonra da verilecektir." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hastaneyi birbirine kattılar! Kızları balkondan düşünce...Hastaneyi birbirine kattılar! Kızları balkondan düşünce...
40 bin TL'ye ev sahibi oldu! Yaptıklarını tek tek anlattı... 40 bin TL'ye ev sahibi oldu! Yaptıklarını tek tek anlattı...
İmamoğlu’ndan olay olacak HSK iddiası: Bu kadar dedikodu var, bir ifadesini alsanızaİmamoğlu’ndan olay olacak HSK iddiası: Bu kadar dedikodu var, bir ifadesini alsanıza
Anahtar Kelimeler:
Hulusi Akar

En Çok Okunan Haberler

Milyonlar merakla bekliyor! Canlı yayında açıkladı: Bu sene de...

Milyonlar merakla bekliyor! Canlı yayında açıkladı: Bu sene de...

Özel okullarda ‘erken kayıt’ tuzağı! Yüzde 300’e kadar zam istiyorlar…

Özel okullarda ‘erken kayıt’ tuzağı! Yüzde 300’e kadar zam istiyorlar…

İşte dünyayı bekleyen yeni kriz! Sadece 3 yıl sonra...

İşte dünyayı bekleyen yeni kriz! Sadece 3 yıl sonra...

Restoranın olduğu iskele çöktü, müşteriler denize düştü!

Restoranın olduğu iskele çöktü, müşteriler denize düştü!

40 bin TL'ye ev sahibi oldu! Yaptıklarını tek tek anlattı...

40 bin TL'ye ev sahibi oldu! Yaptıklarını tek tek anlattı...

Kahreden tesadüf! İkiz kardeşiyle aynı sonu yaşadı...

Kahreden tesadüf! İkiz kardeşiyle aynı sonu yaşadı...

İlginizi Çekebilir

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.