SON DAKİKA | Bakan Akar duyurdu! "Toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirildi"

Son dakika haberi: Önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar "Bu yılın başından itibaren yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde toplam 3 bin 982 terörist etkisiz hale getirilmiştir." dedi. Öte yandan Bakan Akar "1 Ocak’tan itibaren hudutlarda 256 bin 199 kişinin geçişi engellendi, yakalanan 8 bin düzensiz göçmen ve 820 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Ayrıca Akar, Pençe-Kilit Harekatı kapsamında 506 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 2 bine yakın mayın/el yapımı patlayıcı, 600’e yakın mağara, sığınak, tünel imha edildiğini söyledi.

Bakan Akar, "TSK’nin kimyasal silah kullandığı iftirasını atanları, bunun yanında duranları, önüne kalkan olanları ve terörist elebaşlarının borazanlığını yapanları milletimiz asla affetmeyecektir." şeklinde konuştu. (AA/DHA)

YUNANİSTAN'A SERT TEPKİ

Yunanistan ile ilgili de konuşan Bakan Akar, "Yunanistan, planlı NATO tatbikatında görev yapan uçaklarımızı, önceden tüm müttefiklere bildirilmesine rağmen, son bir hafta içinde iki kez taciz etmiştir. Uçaklarımız her zamanki gibi gerekli karşılığı vermiş ve görevlerini başarıyla tamamlamıştır. NATO’nun da bu şımarıklığa artık dur demesinin zamanı gelmiştir. Yunanistan’ın yaptığı her türlü haksız, hukuksuz eyleme diplomatik alanda ve sahada gerekli karşılık bugüne kadar verilmiştir, bundan sonra da verilecektir." dedi.

