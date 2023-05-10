Son dakika: Bakan Bilgin'den önemli açıklamalar

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk'te yayınlanan ve Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına konuk oluyor.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Toplu sözleşme çok önemlidir. Bu sözleşmelerin hepsi birlikte bakılıyor. Bu toplu sözleşmede kamu işçilerinin yaklaşık 364 bin küsürü asgari ücret düzeyinde ücret alıyordu. Asgari ücret düzeyinde ücret alan işçilerin maaşları brüt olarak 15 bin liraya çıkarıldı. Bu çok önemli bir düzenleme. 15 bin liraya çıkarıldıktan sonra üzerine de yüzde 45 zam yapıldı.

Bizim yaklaşımımızda memur az alsın, işçi çok alsın diye bir şey yok. Biz temmuz ayında da kamu çalışanlarıyla ilgili memur sendikalarıyla oturacağız. Onun da prosedürü belli. Onlara enflasyon farkı ve refah payı vereceğiz. Biz asla kamu çalışanlarının işçilerimizden daha düşük seviyede maaş alacakları bir uygulamayı yapmayız. Temmuzda da biz en düşük memur maaşını benzeri bir şekilde belirleyeceğiz. Onun üzerine enflasyon farkı ve refah payı vereceğiz.



