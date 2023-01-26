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  4. Son dakika: Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun 'YSK'ya güvenmiyorum' sözlerine yanıt! 'Seçimlerde hile ve hurda yapılması imkansızdır'

Son dakika: Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun 'YSK'ya güvenmiyorum' sözlerine yanıt! 'Seçimlerde hile ve hurda yapılması imkansızdır'

26.01.2023 16:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kılıçdaroğlu’nun 'YSK’ya güvenmiyorum' sözlerine yanıt verdi. Bakan Bozdağ, "Yüksek Seçim Kurulu Türkiye'nin güven noktasında en güvenilir kurumlarının başında gelir. Türk Seçim Kanununa göre seçimlerde hile ve hurda yapılması imkansızdır." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun 'YSK'ya güvenmiyorum' sözlerine yanıt! 'Seçimlerde hile ve hurda yapılması imkansızdır'

Son dakika: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'unun 'YSK'ya güvenmiyorum" sözlerine tepki gösterdi.

YSK'nın Türkiye’nin güven noktasında en güvenilir kurumlarının başında geldiğini söyleyen Bozdağ, "Türk seçim sistemine göre seçimleri siyasi partiler yapar. Kılıçdaroğlu ya seçim kanununu bilmiyor ya da yenilgiye şimdiden bahane uyduruyor. YSK'ya Cumhurbaşkanının atadığı bir üye söz konusu değildir. Üyeler Danıştay ve Yargıtay üyelerinin seçimi ile belirlenir. YSK bir güven kuruludur. Dünyanın en saygın seçim kurullarından biridir ve Türkiye'nin yüz akıdır" ifadelerini kullandı.

'BAŞÖRTÜSÜ GÜNDEMDEN KALICI OLARAK ÇIKSIN DİYORUZ'

CHP ve İyi Parti'nin anayasa değişikliği teklifine karşı tutumlarına değinen Bozdağ, şunları şöyledi:

“Başörtüsü gündemden kalıcı olarak çıksın diyoruz. Kanun bu meseleyi geçmişte çözmedi. Muhalefetin önergesi başörtüsünü teferruat gibi görüyor. Sanki bunca haksızlık yaşanmamış gibi basite indiriyor. Sorunların kaynağı bunun dini inanç ile irtibatlı olmasıdır”

Önergeyi bahane için sunduklarını düşündüğünü ifade eden Bozdağ, “Samimiler ise gelsinler Genel Kurul’da destek olsunlar. Gelin bu konuyu siyasal istismar malzemesi olmaktan çıkaralım. Kadın ve erkek arasında kurulabileceğinin Anayasaya yazılmasının neresi yanlış. Ben oy birliği ile çıksın isterdim yakışan da budur. Oy birliği ile çıkması gereken bir anayasa değişikliği teklifi yine bertaraf edilmek üzere” diye konuştu.

ANAYASA MAHKEMESİ'NİN HDP KARARI

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), HDP'nin kapatma davasının seçim sonrasına bırakılması talebini reddetmesinin oybirliği ile alınmış isabetli bir karar olduğunu vurgulayan Bozdağ, tamamiyle mahkemenin takdirinde olan bir konu olduğunu dile getirdi.

ERDOĞAN'IN CEZALARINI KALDIRDIĞI 2 HÜKÜMLÜNÜN TAHLİYESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cezalarının kaldırılmasına karar verdiği, 28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan İlhan Kılıç ve Kenan Deniz, kaldıkları Marmara Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye edildi.

Bakan Bozdağ konuya ilişkin, “Sürekli hastalık, kocama gibi hallerde cezaların kaldırılması konusunda Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var. Kenan Deniz ve İlhan Kılıç ile ilgili adli tıp "kocamışlık hali" raporu vermiştir. Buna istinaden sayın Cumhurbaşkanı yetkisini kullanmıştır. Hakkı Kılınç ile ilgili de bir rapor verildi sayın Cumhurbaşkanı'na onu da yeni gönderdik” dedi.

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Bekir Bozdağ Kemal Kılıçdaroğlu

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