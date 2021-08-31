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Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması

31.08.2021 17:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan'da basın mensuplarının sorularını cevapladı. Çavuşoğlu açıklamasında Afganistan'daki son durumu da değerlendirerek, "Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet kurulması en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Afganistan açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"(ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi) Afganistan'da kapsayıcı bir hükümet görmek istiyoruz. Atılacak adımlar için nasıl bir hükümet kurulacağını görmemiz gerekiyor. İnsani yardım ulaştırmak için çabalıyoruz.

Afganistan konulu G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katıldık, Türkiye'nin her alanda olduğu gibi bölgesel konularda da büyük rolü olduğunu görüyoruz. "

Huzur için üzerimize düşeni yapıyoruz. İnsani durumda ciddi bir sıkıntı var.

Dünyada göç krizi var. Yeni bir göç dalgası olabilir.

"AŞI SERTİFİKALARINI KARŞILIKLI OLARAK TANIDIK"

Batı Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız araçlarıyla Türkiye'ye geliyor. Niş bölgesinde bir temsilcilik açarak Türk ve Sırp yetkililere yardımcı olacağız.

Yeni Pazar'daki Başkonsolosluğun açılması ikili ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacaktır, ikili dostluğumuzun da nişanesidir. Türk iş adamları Sırbistan'da olmaktan, yatırım yapmaktan ve altyapı projelerinde yer almaktan memnunlar.

Kovid-19 aşı sertifikalarını karşılıklı olarak tanıdık, bunun orta vadede turizme etkisi olacak. Karşılıklı turist sayısını artıracağız."


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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Mevlüt Çavuşoğlu
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