SON DAKİKA | Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Talebimiz meşru, açık ve nettir

Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO görüşmesiyle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"İki ülkenin terör örgütlerine verdikleri destek ve ülkelerindeki mevcudiyetleri bir kez daha belgeleriyle paylaşıldı. Heyetler bu belgeleri alıp döndüler. Endişelerimizi aktardık. Bu ülkelerden cevaplar ve somut adımlar bekliyoruz. Makedonya'nın NATO'ya üyeliği 11 yıl sürdü. Yunanistan, ülkenin ismini değiştirilmelerini istediği için 11 yıl bekledi. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Talebimiz meşru, açık ve nettir. Ayrıca bize yönelik savunma sanayi kısıtlamalarını sonlandırmaları gerekiyor. Bu kararlar dostlara karşı alınmaz."





