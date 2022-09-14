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Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki! "Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz"

14.09.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme dair değerlendirmelerde bulundu ve önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, Yunanistan Başkanı Kiryakos Miçotakis'in açıklamalarına sert tepki gösterdi ve "Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz" ifadelerini kullandı. Öte yandan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze töreninde Türkiye'yi Bakan Çavuşoğlu'nun temsil edeceği öğrenildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları...

Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a sert tepki! "Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz"

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, açıklamasında Yunanistan'a ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze töreninde Türkiye'yi kendisinin temsil edeceğini açıkladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şu şekilde:

  • (Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in sözlerine tepki) Nereye ne zaman gideceğimize biz karar veririz.

  • Türkiye’nin uluslararası arenadaki görünürlüğü ve başarıları Yunanistan’ı çıldırtıyor. Yunanistan bu nedenle Türkiye’yi kışkırtmak da istiyor. İşte tacizler, kilit atmalar bunun örneği. Bir de Yunanistan, Türkiye’nin yaptırımlara katılmamasını ve dolayısıyla turistlerin Türkiye’ye gelmesi gibi konuları da sürekli gündeme getiriyor

  • BM toplantısında Yunanistan ile planlanan temas yok.

  • (İsrail'e büyükelçi ataması) Yeni büyükelçiler kararname taslağı hazır. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz. Kapsamlı bir kararname olacak.

  • F-16’larla ilgili siyasi düzeyde ve teknik düzeyde herhangi bir sorun yok. Yani askerlerimiz arasında yapılan görüşmelerde herhangi bir problem yok. Türkiye’ye verilecek F-16’ların, ABD ve NATO için de önemli olduğu vurgulanıyor, altı çiziliyor.

  • ABD vize sürecini hızlandırdı, ama yeterli değil.

bakaniç

  • (İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği) "Net yükümlülükleri var. Bunların yerine getirilmesi lazım. Yasa değişikliği ise, yasa değişikliği yapacaklar. Mevcut yasalarımız buna elvermiyor denmesin. Bunu da zaten anlaşmanın içinde koyduk.

  • (Kılıçdaroğlu'nun "Ansızın gelebiliriz" eleştirisi) Sakarya Muharebesi’nin nerede olduğunu bilmeyenlerin sorularına cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Bizde öyle bir muhalefet var ki haklı olduğumuz durumda bile, başta Ukrayna savaşı dahil olmak üzere, her konuda ülkeyi, Türkiye’yi suçlayıcı şeyler söyleyebiliyor.

  • (Ermenistan’la normalleşme) Son Azerbaycan ile yaşanan gelişmeler (Ermenistan’ın saldırıları) bizim canımızı tabiatıyla sıktı. Ermenistan’ın bu provokasyonları sonlandırması gerekiyor. Bizim Ermenistan'la görüşmelerimiz ikili düzeyde devam ediyor ancak kendilerine bunun, Azerbaycan’dan bağımsız bir şekilde devam etmeyeceğini söylüyoruz.

  • Türkiye Azerbaycan’ın yanında. Azerbaycan ile sonuna kadar dayanışma içindeyiz.

(AA/İHA)

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