HABER

Bakan Kurum'dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin imar yetkisini elinden almıyoruz, zaten yetkisi yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.11.2019 16:44 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Boğaziçi'nde imar yetkisi tartışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kurum, "Kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir" dedi. Bakan Kurum, "Boğaziçi'nde imar planı yapma yetkisi büyükşehir belediyesinde değil, koordinasyon kurulundadır. İBB'nin yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değil, zaten öyle bir yetkisi yok" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum'dan 'Boğaziçi' açıklaması: İBB'nin imar yetkisini elinden almıyoruz, zaten yetkisi yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 2. Uluslararası Sıfır Atık Zirvesi'ne katıldı.
Bakan Kurum burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum, "Boğaziçi İmar Müdürlüğü'nün teklifi ve bakanlığımızın sekretaryasıyla, bakanlığımızın onayı ve uyun görüşüyle Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu'ndadır. Boğaziçi Yüksek Koordinasyon Kurulu'nun başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızdır ve üyeleri vardır. Bize sahadan gelen talep ve sıkıntılar şudur; Bugün boğazımıza nazır dört belediyemizde boğazın siluetini, boğazdaki yeşil alan miktarını arttıracak ve bu silueti dünyanın incisi boğazımızı çok daha iyi noktalara çekecek, yeşil alan miktarını ve sayısını arttıracak çalışmaya ilişkin belediyelerimizin de içinde olduğu bir süreçte bu koordinasyonun daha sadeleşerek… Bu koordinasyonun içinde hem tabiat varlıkları komisyonu var. Hem de kültür varlıkları komisyonu var. Yine bu komisyonların bir kültür bakanlığı bünyesindedir.

"ZATEN YETKİ İBB'DE DEĞİLDİR"

"Diğeri, tabiat varlıkları komisyonları da çevre ve şehircilik bakanlığı bünyesindedir. Biz bu komisyonları sadeleştirecek Anadolu ve Avrupa Yakası komisyonları olarak yine içinde eskiden hangi grup, meslektaşımız çalışıyorsa aynı meslektaşlarımızın içinde olduğu daha sadeleştiği ve sürecin vatandaşlarımız n taleplerinin hızlı bir şekilde karşılandığı bir sürece getirmek istiyoruz. Vatandaşlarımızdan bu noktada talepler var. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yetkisini almak gibi bir durum söz konusu değildir. Şu an yetki zaten İBB Başkanlığı'nda değildir." dedi.

"KİMSENİN ELİNDEN OLMAYAN BİR YETKİSİNİ ALMA DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Kurum şöyle devam etti:

"Bu yasaya ilişkin talepler uzun süredir gelmektedir. Bunun seçim öncesi ve ya sonrasıyla alakası yok. Burada birilerinden yetki almak gibi bir durum söz konusu değil. Aksine katılımcı bir anlayışla yine komisyonlarda Büyükşehir Belediye Başkanlığımızın olduğu, yine beş binlik, binlik planların teklif edilebildiği, belediye meclislerinden onaylanarak yapılabildiği bir süreci işletmek istiyoruz. Biz Nevşehir'de de alan başkanlığı ilan ettik. Buradaki sebebimiz de oradaki tarihi yapıları, kültürel yapıları korumak. İşleri sadeleştirmek. Biz hem yatırımcımızın hem vatandaşımızın bu noktada önünü açmak durumundayız. Buna ilişkin bir çalışma söz konusu. Daha bir öneri, kanun, tasarı şu an için yok. Gelen talepler, katılımcılığın arttırıldığı bir süreç inşallah hep beraber işletilecektir. Dolayısıyla kimsenin elinden olmayan bir yetkisini alma durumu söz konusu değildir. "

"BOĞAZIMIZI İMARA AÇMA DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Bakan Kurum, "Öyle bir tasarı söz konusu değil. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndaki genel müdür, genel sekreter atamalarını Cumhurbaşkanlığına geçmesi gibi mevcutta bir tasarı yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın belediyelerimizin genel sekreterini ve genel müdürünü atama gibi bir talebi de yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile de oradaki dört ilçe belediyesi ile de istişarelerimizi sürdüreceğiz. Biz hiçbir zaman 'Biz yaptık, oldu' 'Biz dedik, böyle olacak' gibi bir anlayışla bugüne kadar hareket etmedik. Bundan sonra da etmeyeceğiz. Dünyanın incisi İstanbul Boğazımızı korumaya, siluetini daha da güzel hale getirmeye yönelik bir çalışmadı. Bu çalışmanın dışında herhangi bir şekilde Boğazımızı imara açma ve ya İBB'nin olmayan yetkilerini alma durumu söz konusu değildir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak tüm belediyelerimizle 81 milyon vatandaşımızla belediyelerimizle her zaman bir aradayız. Onların talepleri, projeleri tıkandığı noktalarda mevzuat düzenlemeleri noktasında gereken her türlü yardımı işbirliğini birlikte yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

(DHA / AA)

PARTNER Garsonun hayatını değiştiren bahşiş! Öyle bir şey bıraktı ki... Garsonun hayatını değiştiren bahşiş! Öyle bir şey bıraktı ki...
Bolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdıBolu'nun yüksek kesimlerine kar yağdı
MSB: İlk ortak devriye, Derbesiye bölgesinde başladı (2)MSB: İlk ortak devriye, Derbesiye bölgesinde başladı (2)
Anahtar Kelimeler:
İBB boğaziçi yasası kanun tasarısı

En Çok Okunan Haberler

Türk-Rus devriyesi başladı! MSB'den açıklama

Türk-Rus devriyesi başladı! MSB'den açıklama

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

Bunu yapmayan yandı!

Bunu yapmayan yandı!

Sneijder'i yıkan haber! Kanser...

Sneijder'i yıkan haber! Kanser...

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

'Af' yasasında flaş gelişme! AK Parti'den açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekatın bitmesi için tek şartı açıkladı

İlk karar hayata geçirildi

İlk karar hayata geçirildi

Diğer Haberler
Bülent Arınç'ın KHK çıkışına şehit ailelerinden sert tepki

Bülent Arınç'ın KHK çıkışına şehit ailelerinden sert tepki

Ali Babacan AK Parti'den oy alır mı? Mahir Ünal'dan anket çıkışı

Ali Babacan AK Parti'den oy alır mı? Mahir Ünal'dan anket çıkışı

MHP'den Bülent Arınç'a 'KHK faciadır' tepkisi: Bir facia var, o da sensin

MHP'den Bülent Arınç'a 'KHK faciadır' tepkisi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar!

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çağrı!

CHP’den Bülent Arınç açıklaması: Samimiyeti varsa istifa eder

CHP’den Bülent Arınç açıklaması: Samimiyeti varsa istifa eder

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.