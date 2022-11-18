SON DAKİKA | Bakan Soylu'dan İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısı hakkında yeni açıklama! 'Münbiç’ten oldu'

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu. Bakan Soylu, Mersin’deki ve İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı için "Münbiç’ten oldu" açıklamasında bulundu.

Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı;

"Terörle mücadelede; terör ilk kez ülke gündeminin alt sıralarına inmiştir. Bilinmesi lazım ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti dağdaki teröristin ayakkabı numarası dahil her şeyi bilmektedir. Son 12 ayda; 200 terör eylemi güvenlik güçlerimiz tarafından engellenmiştir. 2016 - 2022 yılları arasında bin 248 teröristin, 393’ü ifadelerinde PKK’ya HDP aracılığı ile katıldığını söylüyor.

18 CANLI BOMBA ENGELLENDİ

Bu yıl 18 canlı bomba eylemi engellenmiştir. Terörle mücadelemiz devam ediyor. Terörün kaynağı nereyse orası kurutulacak. 29 Ekim 2023 itibarıyla dağlarda bir tane terörist kalmayacaktır.

UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Türkiye uyuşturucuyla mücadelenin en parlak dönemini yaşamaktadır. Mücadelemizin 2022 yılının ilk 10 ayında 200 bin operasyon ile 255 bin şüpheliye yasal işlem yapılmıştır. Uyuşturucu PKK’nın en büyük finans kaynağıdır.

YABANCILARIN OY KULLANMASI

Ülkemizde yaşayan hiçbir yabancının seçimlerde oy kullanması mümkün değil."