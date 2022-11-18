SON DAKİKA | Terörist Ahlam Albashır tutuklandı! İstiklal bombacısının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika: İstanbul Beyoğlu'nda bombalı bir saldırı gerçekleşmişti. Geçtiğimiz pazar günü İstiklal Caddesi'nde sivilleri hedef alan saldırıda 6 kişi hayatını kaybetmiş, 81 kişi yaralanmıştı. Olay sonrası yakalanıp tutuklanan kadın terörist Ahlam Albashır'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz pazar günü saat 16.20'de bombalı bir saldırı gerçekleşti. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi yaralandı. Olayın üzerinden 24 saat geçmeden kadın terörist yakalandı. Terör örgütü PKK/YPG tarafından özel olarak eğitildiği ortaya çıkan kadın terörist Ahlam Albashır, tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderildi.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Kadın teröristin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Kadın terörist Ahlam Albashır'ın Taksim'e ilerleyişinden kısa süre önce Esenler'de telefonla konuşarak ilerlemesi kameraya yansıdı. Albashır, Esenler'de kaldığı atölyenin yakınında telefonla ilerlediği görülüyor. Teröristin üzerinde, Taksim'deki kıyafeler bulunuyor ancak elinde çanta veya poşet yer almıyor. Hararetli şekilde telefonla konuşarak ilerleyen kadının kameraya yansıdığı saat ise 13.30 sıraları.

(DHA)

