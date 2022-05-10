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  4. Son dakika | Bakan Soylu'dan yerli e-Pasaport, yeni e-Mavi Kart ve yeni e-Sürücü Belgesi açıklaması! Yeni dönemi tek tek açıkladı

Son dakika | Bakan Soylu'dan yerli e-Pasaport, yeni e-Mavi Kart ve yeni e-Sürücü Belgesi açıklaması! Yeni dönemi tek tek açıkladı

10.05.2022 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; yerli e-Pasaport, yeni e-Mavi Kart ve yeni e-Sürücü Belgesi'yle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. "Ağustos ayında kendi E-pasaportumuzu kendimiz üretmeye başlıyoruz." diyen Bakan Soylu, yeni e-Mavi Kart ve yeni e-Sürücü Belgesi'nin de detaylarını paylaştı.

Son dakika | Bakan Soylu'dan yerli e-Pasaport, yeni e-Mavi Kart ve yeni e-Sürücü Belgesi açıklaması! Yeni dönemi tek tek açıkladı

Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; yerli e-Pasaport, yeni e-Mavi Kart ve yeni e-Sürücü Belgesi Tanıtımı Toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu üç porjeyle birlikte vatandaşlara kolaylık sağlayacak bir hizmet anlayışını ortaya koymak istediklerini belirten Bakan Soylu, yeni dönemin detaylarını açıkladı.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle;

"3 yeni projeye de kısaca temas etmek isterim. E-Pasaport olarak tabir edilen yeni nesil çipli pasaportlar, aslında bizim AB'ye ve vize serbestisine girişle ilgili imzaladığımız temel şartlardan birini içeren güvenli pasaportu içeren çerçevede üretiliyordu. 2018'den itibaren Türkiye bu pasaportları kullanıyor. Bu pasaportları da Avrupa'daki bir firmadan, 18 ülke bizim gibi alıyor. Tüm dünyada pandemi nedeniyle ortaya çıkan çip tedarik krizi var. Söz konusu firma tedarikleri karşılamada sıkıntı yaşadı. Biz vatandaşlarımıza sıkıntı yaşatmamak için çaba gösterdik. Avrupa'da bir çok ülke eski pasaportlarına geri döndü, süresi bitmiş pasaportlarına devam etti. Biz de sıkıntılar yaşadık ama bunu vatandaşımıza hissettirmemeye çalıştık.

"YERLİ E-PASAPORTU ÜRETMEYE BAŞLIYORUZ"

Dün sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti, yeni yerli e-pasaport çalışmalarına başladık, seri üretim için de son aşamadayız. Yeni yerli E-pasaport tasarım çalışmalarını ve pilot üretimini başarı ile tamamladık. Ağustos ayında kendi E-pasaportumuzu kendimiz üretmeye başlıyoruz.

PASAPORT GEÇERLİLİK SÜRESİ 10 YILA ÇIKIYOR

Aynı zamanda göç kartlarını da üretiyoruz. İkamet belgelerini de üretiyoruz. İnşallah Ağustos ayında kendi e-pasaportumuzu kendimiz, dünyanın en güvenlikli pasaportunu kullanacağız. Temassız çipe ve birçok yenilik ögesine sahiptir. Tasarımı özgün bir tasarımdır. Her sayfasında ülkemizin farklı şehirlerine ait görseller, şehre özel bitki görseli yer alacak. Daha önce 5 yıl olan yeşil pasaporttaki geçerlilik süresi yeni e-pasaportta 10 yıla çıkıyor. Çipli olan pasaportta Kız Kulesi var. İkinci sayfasında pasaportumuzun özellikleri gözükmektedir. Değişken mikro yazılar vardır. Kendine ait özel çizgileri bu pasaportun vardır. Resim koruma için özel boyası sözkonusudur. İnşallah yetiştirebilirse resimler de renkli olacak. Pasaportumuzu kendimizi üretmemiz daha öncelikli. 14. ve 15. sayfada Efes Antik Kenti, Sümela Manastırı, Göbeklitepe, Çorum - Hattuşaş, Ayasofya Camisi tam 20 ve 21.'nci sayfalarda, Mevlana Türbesi, Çamlıca Camisi, Çifte Minareli Medrese - Erzurum, İshak Paşa Sarayı - Ağrı, Amasya evleri, Diyarbakır'da surlar ve Hevsel bahçeleri, 1915 Çanakkale Köprüsü ve en nihayetinde de TBMM yer alıyor. Burada büyük özen gösterilerek hazırlanmış çok güçlü bir pasaport.

"İLK KEZ 'TÜRKİYE' İFADESİ KULLANILACAK"

2016'dan itibaren yeni nesil sürücü belgesi vermeye başlamıştık. Yeni E-sürücü belgesi de temassız çip kullanılarak teknolojik yönden geliştirilmiş, güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarılmıştır. Yeni E-sürücü belgesinde de, yeni E-pasaportlarda olduğu gibi 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılacaktır. Ehliyetlerimiz uluslararası dolaşıma açıktır, ehliyetimize kimlik ekleme kabiliyetine sahip olacağız. Herkes ehliyetini hemen değiştirmek zorunda mı? Hayır. Ehliyet süresi bittiği zaman ve yeni alınan ehliyetlerde bu ehliyet Türkiye'nin yeni ehliyeti olarak kullanılmış olacak. "

Ayrıntılar geliyor...

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