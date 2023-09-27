SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! Düzensiz göçle ilgili yeni uygulama: '1 Aralık'ta tüm Türkiye'de başlıyor'

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"42 BİN 875 DÜZENSİZ GÖÇMENİ DEPORT ETTİK"

Yerlikaya, düzensiz göç ile mücadeleye ilişkin, göreve başladıkları günden 22 Eylül'e kadar 97 bin 363 düzensiz göçmen yakaladıklarını belirterek, "22 Eylül'e kadar 42 bin 875 düzensiz göçmeni deport ettik. Sahaya böyle basmamız sonucunda vizesi biten, ikamet izni biten 105 bin 488 yabancı uçağa bindi, ülkeden ayrıldı. Daha önceden 89 bindi rakam. Sınırlara öyle iyi basıyor ki Milli Savunma Bakanlığımız 70 bin 796 engelleme yaptı, kayıtlı engelleme bunlar, içeri almıyoruz. Ağırlıklı olarak, Afganistan, Pakistan, Özbekistan, İran hududundan gelenler bunlar" dedi.

YENİ UYGULAMA: '1 ARALIK'TA TÜM TÜRKİYE'DE BAŞLIYOR'

Yerlikaya, düzensiz göçmenle mücadelede yeni uygulama olan Mobil Göç Noktası uygulamasını İstanbul'da pilot olarak başlattıklarını belirterek, "Düzensiz göçle ilgili en ufak bir komplikasyon olmaması için bu pilot uygulama İstanbul'da tuttu. 9 hafta içerisinde bir tane komplikasyon olmadı. 1 Ekim'de Bursa, Adana, İzmir ve Ankara'da Mobil Göç Noktası Uygulamasına başlıyoruz. 1 Kasım'da bu araç sayısını 153'e çıkarıyoruz ve 30 büyükşehirde aynı anda başlıyoruz, 1 Aralık'ta tüm Türkiye'de uygulama başlayacak" diye konuştu.

Yerlikaya, Mobil Göç Noktası uygulamasının önemine değinerek, "Futbol müsabakaları dahil olmak üzere her yerde kimlik kontrolü yapacağız. Ama bir turisti veya ikamet izni olan bir yabancıyı üzerinde kimlik veya pasaportu yok diye alıp, geri gönderme merkezine götürmeyeceğiz. İstanbul'da bunu 9 hafta boyunca pilot uygulamayla başardık. 20 göç mobil noktasını 38 araca çıkardık İstanbul'da. Düzensiz göçü, kaçak göçmeni, şehir içerisinde yakalamak sabır gerektiriyor. Ve sabırlı olmamız gerekiyor. Sıfır hata düşüncesiyle hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü turizm ülkesiyiz. Mobil Göç Noktasında yabancılar ile iletişim sağlayacak tercüman ve göç uzmanlarımız çalışıyor. Bu merkezlerde Göç-Net sistemi ve biyometrik yani parmak izi okutma sistemimiz var" ifadelerini kullandı.

"BULGARİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI TÜRKİYE'YE GELECEK"

Yerlikaya, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ve Bulgaristan İçişleri Bakanı ile sınır güvenliği ve düzensiz göç ile mücadele konularında geçen hafta telefon görüşmesi yaptığını hatırlatarak, Bulgaristan İçişleri Bakanı Kalin Stoyanov'un 10 Ekim'de Türkiye'ye geleceğini, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Dimitris Keridis'in geliş tarihinin henüz netleşmediğini söyledi. Yerlikaya, Yunan Bakan Keridis ve Yunan muhataplarıyla WhatsApp grupları olduğunu ifade ederek "Kırklareli ve Edirne valilerimizle beraber. Yunanistan Göç ve İltica Bakanı ile Bulgar İçişleri Bakanı ile karşılıklı iş birliğimiz güçlü. 'Karadan bizden oraya, oradan bize düzensiz göçmen verilmeyecek' diyoruz. Denizde de ülkelerin sahil güvenlikleri görüşüyorlar. Kara sınırı sıkı tutulunca denize yoğunlaşma olacağını düşünüyoruz. Orada da iş birliğini geliştireceğiz. Muhataplarıyla arkadaşlarımız görüşüyor" dedi.

"ÇOK ŞAŞIRACAĞIZ"

Yerlikaya, suç ve suçlularla mücadeleye ilişkin, "Suçlularla mücadeleyle ilgili daha sonra yapacaklarımızı duyduktan sonra çok şaşıracağız. Varsa bir suçlu onu yakalayacağız, adalete teslim edeceğiz başka çaresi yok" yanıtını verdi.

Kaynak: DHA

