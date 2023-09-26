SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya sabah saatlerinde duyurdu! Ayhan Bora Kaplan operasyonunun ardından İnegöl Terkinler Çetesi de çökertildi, ele başı yakalandı

Son dakika bilgisine göre bu sabah saatlerinde Bursa'daki suç örgütüne operasyon yapıldı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından 'Şehir eşkiyalarının tepelerine bineceğiz, onlara göz açtırmayacağız, halkımızın huzurunu kaçıranların her an enselerindeyiz' mesajıyla operasyonun detaylarını paylaştı.

SON DAKİKA | İNEGÖL TERKİNLER ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ! ELE BAŞI YAKALANDI

Bursa İnegöl merkezli dört ayrı ilde düzenlenen operasyonda tefecilik, yağma, nitelikli dolandırıcılık ve insan ticareti suçlarını örgütlü olarak işleyen 35 kişi gözaltına alındı. 6 milyar TL değerinde gayri menkule el konuldu.

Bursa İnegöl merkezli 4 ayrı ilde 450 Jandarma personelinin katıldığı operasyonda 35 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda silah, çek, senet, 6 Milyar TL değerindeki gayri menkul ve 31 şirkete el konuldu.

İNEGÖL TERKİNLER ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ, SUÇ ÖRGÜTÜNÜN

ELE BAŞI YAKALANDI❗️



BURSA İNEGÖL MERKEZLİ 4 AYRI İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA TEFECİLİK, YAĞMA, NİTELİKLİ DOLANDIRICILIK VE İNSAN TİCARETİ SUÇLARINI ÖRGÜTLÜ OLARAK İŞLEYEN 3️⃣5️⃣ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI❗️



6️⃣ MİLYAR TL DEĞERİNDE… pic.twitter.com/kaVO0mCUuL — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 26, 2023



