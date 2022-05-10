HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son Dakika: Bakanlık duyurdu! Müzik yayın saati değişti

Son Dakika: Bakanlık duyurdu! Müzik yayın saati değişti

10.05.2022 19:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanlığından müzik yayın saati ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada, pandemi sürecinde saat 24.00'te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatinin yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair taleplerin Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca değerlendirildiği belirtildi. Müzik yayın saatinin gece 01.00'e kadar uzatıldığı duyuruldu.

Son Dakika: Bakanlık duyurdu! Müzik yayın saati değişti

Son dakika haberi: Pandemi sürecinde saat 24.00'te bitecek şekilde belirlenen müzik yayın saati ile alakalı gelişmeler çok sayıda kişi tarafından merak ediliyordu. Müzik yayın saati ile ilgili değişiklik yapıldığını İçişleri Bakanlığı duyurdu. Peki, müzik yayın saati ne oldu? İşte son dakika gelişmesinin detayları...

MÜZİK YAYIN SAATİ UZATILDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Pandemi sürecinde saat 24.00’te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatinin yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair talepler Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca birlikte değerlendirildi ve müzik yayın saati gece 01.00’e kadar uzatıldı." ifadeleri kullanıldı. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
11 yılda 25 kez soyulduğunu iddia etti, tarihleriyle deponun duvarına yazdı! Valilikten açıklama: Anormal derecede paranoyak hareketler...11 yılda 25 kez soyulduğunu iddia etti, tarihleriyle deponun duvarına yazdı! Valilikten açıklama: Anormal derecede paranoyak hareketler...
Kabine sonrası Erdoğan'dan 'konut' müjdesi!Kabine sonrası Erdoğan'dan 'konut' müjdesi!
İmamoğlu'nun Nagehan Alçı fotoğrafı çok konuşulmuştu! Cüneyt Özdemir'den itiraf geldi: Murat Ongun beni de aradı...İmamoğlu'nun Nagehan Alçı fotoğrafı çok konuşulmuştu! Cüneyt Özdemir'den itiraf geldi: Murat Ongun beni de aradı...
Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Bilgin’den enflasyon farkı açıklaması

Bakan Bilgin’den enflasyon farkı açıklaması

Nebati'nin 'TL dibini gördü ya' skeci olay olmuştu! Sansürlendi mi?

Nebati'nin 'TL dibini gördü ya' skeci olay olmuştu! Sansürlendi mi?

2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor

2026'ya kadar hava sıcaklığında yeni rekor bekleniyor

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

Son seçim anketinde İYİ Parti sürprizi… Fark açılıyor!

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!

Erdoğan'dan 'yeni anayasa' mesajı!

Dikkat çeken 'konut kredisi' yorumu! 'En az 100 bin lira maaş...'

Dikkat çeken 'konut kredisi' yorumu! 'En az 100 bin lira maaş...'

İlginizi Çekebilir

''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

''Göğüslerim o kadar büyüktü ki nefes alamıyordum''

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Sanatçının en ünlü eseriydi! Rekor fiyata satıldı

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

Canlı canlı üçlü ilişkilerini izlettiler! İzleyiciler şoke oldu

Transseksüel kadınların doğum yapması için...

Transseksüel kadınların doğum yapması için...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.