Son Dakika: Bakanlık duyurdu! Müzik yayın saati değişti

Son dakika haberi: Pandemi sürecinde saat 24.00'te bitecek şekilde belirlenen müzik yayın saati ile alakalı gelişmeler çok sayıda kişi tarafından merak ediliyordu. Müzik yayın saati ile ilgili değişiklik yapıldığını İçişleri Bakanlığı duyurdu. Peki, müzik yayın saati ne oldu? İşte son dakika gelişmesinin detayları...

MÜZİK YAYIN SAATİ UZATILDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Pandemi sürecinde saat 24.00’te sona erecek şekilde belirlenen müzik yayın saatinin yaklaşan yaz mevsimi ve beraberindeki turizm hareketliliğine bağlı olarak uzatılmasına dair talepler Sağlık Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca birlikte değerlendirildi ve müzik yayın saati gece 01.00’e kadar uzatıldı." ifadeleri kullanıldı. (DHA)



