Son dakika: Bartın'daki maden ocağında patlama! Yerin altındaki işçiler mahsur kaldı... Bölgede son durum ne? İşte detaylar...

Son dakika: Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.45 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Korkunç dakikaların ardından bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi. Patlama bölgesine destek amaçlı çevre illerden de ekipler yönlendirildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Bartın'a gitti. Öte yandan Bartın Valisi, Amasra Belediye Başkanı, AFAD ve yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi. İşte dakika dakika Bartın'daki patlamadan detaylar...

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BAKAN KOCA ACI HABERİ DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var. Patlamanın yaşandığı yere, il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberleri azaltmak, tüm Türkiye'ye iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.