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Son dakika: Bartın'daki maden ocağında patlama! Yerin altındaki işçiler mahsur kaldı... Bölgede son durum ne? İşte detaylar...

14.10.2022 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika patlama haberi: Bartın'daki maden ocağında akşam 18.45'te bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Olayın ardından çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. Zonguldak, Kütahya ve Sakarya gibi çevre illerden de bölgeye takviye ekip gönderildi. Bakan Dönmez, Bakan Soylu ve Bakan Bilgin de Amasra'ya gitti. Bartın Valisi ilk bilgilere göre yerin altında 49 işçi olduğunu belirtti. Bakan Koca patlamada 2 işçinin hayatını kaybettiğini 20 yaralı olduğunu duyurdu. İşte son gelişmeler...

Son dakika: Bartın'daki maden ocağında patlama! Yerin altındaki işçiler mahsur kaldı... Bölgede son durum ne? İşte detaylar...

Son dakika: Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.45 sıralarında yer altında patlama meydana geldi. Korkunç dakikaların ardından bölgeye çok sayıda ambulans gönderildi. Patlama bölgesine destek amaçlı çevre illerden de ekipler yönlendirildi. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de Bartın'a gitti. Öte yandan Bartın Valisi, Amasra Belediye Başkanı, AFAD ve yetkililerden peş peşe açıklamalar geldi. İşte dakika dakika Bartın'daki patlamadan detaylar...

05

21.47

BAKAN KOCA ACI HABERİ DUYURDU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın'da, bir maden ocağında meydana gelen patlamada, şu anki bilgilere göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetti, 20 yaralımız var. Patlamanın yaşandığı yere, il merkezi ve il dışından 5 UMKE aracı ve 31 ambulans, 1 acil müdahale aracı ile toplam 149 personel görevlendirilmiştir. Acı haberleri azaltmak, tüm Türkiye'ye iyi haberler vermek için elimizden geleni yapacağız. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

21.43

CUMHURBAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, "Bartın ilimizin Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı patlaması ile ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu yakından takip etmektedir. Maden ocağı patlaması sonrası Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla bölgeye intikal etmiştir." denildi.

21.38

BAKANLAR BÖLGEYE ULAŞTI

Patlamanın ardından yola çıkan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez olay yerine vardı

21.06

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Amasra Taşköprü İşletme Müessesesi Müdürlüğü’nde meydana gelen kazanın ardından olaya müdahale etmek amacıyla devletimiz tüm kurumları ile kısa sürede harekete geçmiş, bölgede gerekli çalışmaları yürütmeye başlamıştır.

03

20.54

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağındaki patlamanın trafo kaynaklı olduğunu bildirdi.

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü maden ocağında trafo kaynaklı bir patlama meydana gelmiştir." bilgisine yer verildi.

20.40

CHP HEYETİ DE YOLA ÇIKTI

CHP Basın Biriminden yapılan açıklamada, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla, Amasra Taşkömürü İşletmesi'ndeki patlamayı incelemek üzere oluşturulan heyetin, gelişmeleri takip etmek üzere yola çıktığı belirtildi.

20.20

BARTIN VALİSİ: YER ALTINDA 49 KİŞİ VAR

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, TTK Amasra Müessesesi İşletmesinde medyana gelen patlama sonrası 74 arama kurtarma ekibinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı. Vali Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, patlamanın nedeninin henüz belli olmadığını belirtti. Kendilerine saat 18.15’te bilgi geldiğini ifade eden Arslan, "-300 kotunda, -250 kodunda 74 arama kurtarma ekibi arkadaşımız kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Şuan -300 kotunda 44 kişi, -350 kotunda da 5 kişi var. İşçilerimizi kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 8 kişi kendi imkanlarıyla kurtarıldı. Şuan altıncı yaralımızı çıkarıyoruz. Bütün ekiplerimiz seferber oldu. TTK’nın uzman ekipleri, AFAD ekipleri seferber durumdalar. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez yoldalar, 1.5 saat sonra burada olacaklar" diye konuştu.

01

19.50

VALİ ARSLAN, OCAKTAN ÇIKAN İŞÇİYLE GÖRÜŞTÜ

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, patlamanın meydana geldiği TTK Amasra Müessese Müdürlüğü’ne geldi. Vali Arslan, "Kim çıktı aşağıdan? Durum nedir?" diyerek maden ocağından çıkan işçi ile konuştu. Maden ocağından çıkan işçi, "Hiçbir şey bilmiyoruz. Toz- duman oldu, ne olduğunu bilmiyoruz, gözükmedi. Kendi imkanlarımla çıktım. Patlama büyük ihtimalle de tam olarak, yani biz biraz geride olduğumuzdan dolayı sadece basınç oldu. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi" dedi.

19.45

BAKANLAR YOLA ÇIKTI

Maden ocağında patlama nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez ve İçişleri Bakanı Soylu Bartın Amasra'ya gidiyor.

04

19.40

VALİLİKTEN BİLGİLENDİRME

Bartın Valiliği: “Amasra Taşkömürü İşletme Müessesinde saat 18.15 sıralarında -300 kotunda henüz nedeni olmayan bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine tüm ekipler seferber edilerek gerekli çalışmalara başlanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

19.30

DESTEK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

AFAD: “Amasra Taşkömürü İşletmesinde henüz belli olmayan bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Kütahya, Eskişehir, Zonguldak ve Karabük İl AFAD Müdürleri ile AFAD Sakarya Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bölgeye yönlendirilmiştir.”

18.15

MADEN OCAĞINDA PATLAMA

Bartın’ın Amasra ilçesinde bir maden ocağında patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.


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