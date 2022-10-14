Son dakika: Diyarbakır programını iptal etti... Cumhurbaşkanı Erdoğan Bartın'a gidiyor

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bartın’da maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle yarınki Diyarbakır programını iptal etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesinde yaşanan maden ocağı patlaması nedeniyle yarın Diyarbakır’a yapacağı ziyareti ileri bir tarihe erteledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Bartın’a giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edeceği öğrenildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Bartın'daki maden patlamasına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Bartın’ımızın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum.

Olay sonrası süratle başlayan arama kurtarma başta olmak üzere, patlama ile ilgili tüm konularda bütün kurumlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir.

Çalışmaları yerinde icra etmek ve denetlemek amacıyla üç bakanımız, verdiğimiz talimat üzerine bölgeye intikal etmiştir.

Ben de yarınki Diyarbakır programımı iptal ederek inşallah Amasra’ya geçecek, tüm çalışmaları yerinde koordine edeceğim."

