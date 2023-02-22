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  4. Son dakika | "Allah'ın bir kulu istifa etmiyor" diyerek sitem etti! Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'sığınmacı' çağrısı: İktidarı derhal davet ediyorum!

Son dakika | "Allah'ın bir kulu istifa etmiyor" diyerek sitem etti! Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'sığınmacı' çağrısı: İktidarı derhal davet ediyorum!

22.02.2023 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İYİ Parti lideri Akşener, Türkiye'nin yüreğini dağlayan depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Erdoğan'ın 'kader planı' sözlerine tepki gösteren Akşener "AK Parti iktidarında kimse sorumluluk almıyor, Allah'ın bir kulu bile istifa etmiyor, yazıklar olsun!" diyerek sitem etti. Akşener öte yandan sığınmacı meselesine dikkat çekti ve "İktidarı sığınmacıları ülkelerine geri göndermeye ve diplomatik görüşmeleri başlatmaya derhal davet ediyorum" dedi.

Son dakika | "Allah'ın bir kulu istifa etmiyor" diyerek sitem etti! Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'sığınmacı' çağrısı: İktidarı derhal davet ediyorum!

Son dakika haberi: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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Akşener'in konuşmasından satır başları:

  • Yakın tarihimizin en büyük acılarını yaşıyoruz. Arama-kurtarma çalışmalarının yapıldığı yerlerde ayak altında dolaşmamak çok önemlidir çünkü ilk 72 saatte en büyük ihtiyaç enkaz altındaki vatandaşlarımızın kurtarılmasıdır.

  • Şimdi size bir kızımızı göstereceğim. İYİ Parti Gençlik Kollarımızdan bir kızımız.
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    Bu afişleri kendisi tasarlamış. Ara tatil için gittiği Kahramanmaraş'ta annesiyle beraber hayatını kaybetti. Allah Simay'ın şahsında tekrar bütün ölenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun.

"BEN OLSAYDIM BÜTÜN PARTİLERİN GENEL BAŞKANLARINI SAAT 8'DE BİR ARAYA GETİRİRDİM"

  • O sabah 5'e çeyrek kala ben uyandım, herhalde sayın Erdoğan da o civarlarda uyanmıştı. Büyük bir afet olduğunu, işin vahametini birçok insandan ben 05.30'ta öğrenmiştim. Eminim valiler, belediye başkanları, AFAD yöneticileri üzerinden sayın Erdoğan da öğrenmişti. Ben onun yerinde olsaydım bütün partilerin genel başkanlarını arayıp saat en geç 8'de bir araya getirirdim. Bütün imkanlar yan yana gelmeli bu büyük afetlerde. Her bir beyanatta tam tersine, aynı şekilde, şu'culuk bu'culuk dili devam etti.

"7. GÜNDE BİLE ÇADIR BEKLEYEN AİLELER VARDI"

  • İlk 3 gün boyunca yaşanan organizasyon krizi vatandaşlarımızın canını en çok yakan konulardan biri oldu. 5. gününde bile hala arama-kurtarmanın ulaşmadığı enkazlar vardı. 7. günde bile çadır bekleyen aileler vardı.

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"KİMSE SORUMLULUK ALMIYOR, HESAP VERMİYOR, İSTİFA ETMİYOR"

  • Sadece betonun değil, ahlakın da çürüdüğü gerçeğiyle yüzleştik. İmar affının çözüm değil, ölüm ilanı olduğu gerçeğiyle yüzleştik. Ormanlarımız yanıyor, yangın uçağımız olmadığını öğreniyoruz. AK Parti iktidarında kimse sorumluluk almıyor, hesap vermiyor, Allah'ın bir kulu bile istifa etmiyor, yazıklar olsun!

"SAYIN ERDOĞAN SANA DAHA ÖNCE DE SÖYLEMİŞTİM"

  • Depremden 1.5 gün sonra çıktığı ilk televizyon yayınında "Şu anda tuttuğumuz defteri açacağız" diyerek insanları tehdit etti. 'Bunlar kader planının içerisinde olan şeyler' dedi. Gerçekten ibretlik. Sayın Erdoğan sana daha önce de söylemiştim, sen istediğin kadar kulaklarını tıka, gerçeği değiştiremezsin. Felaketlerin büyük sorumsuzluğunu gizlemek için, imanımızı sömürmeye kalkmayın. Devletimizi yönetemediğin gerçeğini 'kader planı' diyerek gizleyemezsin. Deprem için toplanan paraları çar çur edip Kanal projesi peşinde koşan sensin.

'SIĞINMACILAR' ÇAĞRISI: İKTİDARI DERHAL DAVET EDİYORUM

  • Artık sığınmacı problemini çözme vakti gelmiştir. Buradan iktidarı sığınmacıları ülkelerine geri göndermeye ve diplomatik görüşmeleri başlatmaya derhal davet ediyorum. Biz TBMM'yi en kısa zamanda görüşmeye çağırıyoruz. Milletimiz, devletimiz için ben bu görüşmeleri yapıp sorunu çözmeye hazırım.
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Meral Akşener

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