SON DAKİKA | Beşiktaş'taki 'gizemli tünel' olayında yeni gelişme! Ortaya atılan iddialar gündem yarattı, açıklama geldi

Son dakika: Beşiktaş'ta 'gizemli tünel' bulundu iddiası gündem yarattı. Cumartesi günü Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolda çökme meydana geldi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, çöken yolun altında uzun bir tünel olduğu iddia edildi. Bölgedeki ekipler, gördükleri manzara karşısında araştırmalarını genişletirken, tünelin nereye çıktığı tespit edilmeye çalışılıyor. Öte yandan olay yaratan tünelle ilgili iki farklı iddia ortaya atıldı. İşte Beşiktaş'taki 'gizemli tünel'le ilgili yeni gelişmeler...

SON DAKİKA | BEŞİKTAŞ'TAKİ TÜNEL NEDEN AÇILDI?

CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak, gizemli tünelin bulunduğu bölgeden son bilgileri aktardı.

Çakmak, "Cumartesi günü Etiler Tamburi Ali Sokak'ta bir yol çökmesi meydana geldi. Bölgeye hemen belediye ekipleri çağrıldı ve çalışmalar başladı. Ancak ekipler yolun altında bir tünel olduğunu fark etti. Hemen bölgeye polis ekipleri çağrıldı. Polis ekipleri bölgeye geldiğinde asfaltın bulunduğu alanda yolu 100 metre kadar kazmaya devam ettiler. Tünelin nereye gittiğine dair araştırmalarını detaylandırdılar. Tünel kapatıldı ancak tünelin neden açıldığına dair araştırma sürüyor. O araştırmaların tünelin ucunun geldiği yere doğu devam ettiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

TÜNELLE İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN 2 İDDİA

Tünelle ilgili 2 iddianın ortaya atıldığını belirten Çakmak, "Hemen sol tarafta bir kumarhane olabileceği, tünelin de buradan kaçış için açılabileceği ileri sürüldü. Diğer bir iddia ise geçtiğimiz yıllarda, buradaki kanalizasyon çalışmaları kapsamında tünelin belediye ekipleri tarafından değil de mülk sahipleri tarafından açıldığı iddiaları da var." dedi.

BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI'NDAN 'TÜNEL' AÇIKLAMASI

İddialarla ilgili Beşiktaş Kaymakamlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır. Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır."

(DHA)

