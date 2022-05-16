Son dakika: Suriyeli sığınmacı TikTok'ta paylaştı, tepkiler peş peşe geldi! Polis aracını kullanıp böyle selam verdi

Suriyeli ve Afgan sığınmacılar konusu siyasetin ana gündeminde yer alıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sığınmacı konusunda tartışmıştı. TikTok'ta 110 binden fazla takipçisi olan syria0333'nın paylaştığı video gündem oldu.

RESMİ POLİS ARABASINI KULLANIP SELAM GÖNDERDİ

Polis arabasını kullanan Suriyeli sığınmacı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Emniyet Müdürlüğü'nden kısa süre içinde bir açıklama yapılması bekleniyor.

PLAKAYI DA KAPATTI

Suriyeli sığınmacının polis aracını kullanırken plakayı kapattığı da görülüyor. Görüntüler özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı.

