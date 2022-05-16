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  4. Son dakika: Suriyeli sığınmacı TikTok'ta paylaştı, tepkiler peş peşe geldi! Polis aracını kullanıp böyle selam verdi

Son dakika: Suriyeli sığınmacı TikTok'ta paylaştı, tepkiler peş peşe geldi! Polis aracını kullanıp böyle selam verdi

16.05.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Syria0333 ismiyle paylaşımlar yapan Suriyeli sığınmacının son gönderisi sosyal medyada olay oldu. İstanbul'da yaşayan Suriyeli sığınmacının polis arabasını kullandığı ve arabayı kullanırken selam yolladığı görülüyor. Videoyu kısa süre içerisinde TikTok'ta 40 binden fazla kişi izledi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Suriyeli sığınmacı TikTok'ta paylaştı, tepkiler peş peşe geldi! Polis aracını kullanıp böyle selam verdi

Suriyeli ve Afgan sığınmacılar konusu siyasetin ana gündeminde yer alıyor. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sığınmacı konusunda tartışmıştı. TikTok'ta 110 binden fazla takipçisi olan syria0333'nın paylaştığı video gündem oldu.

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RESMİ POLİS ARABASINI KULLANIP SELAM GÖNDERDİ

Polis arabasını kullanan Suriyeli sığınmacı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Emniyet Müdürlüğü'nden kısa süre içinde bir açıklama yapılması bekleniyor.

PLAKAYI DA KAPATTI

Suriyeli sığınmacının polis aracını kullanırken plakayı kapattığı da görülüyor. Görüntüler özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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