Son Dakika: Biden'dan Afganistan açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'da hiçbir zaman "ulus inşası" için bulunmadıklarını ve ülkeden ayrılma kararının doğru olduğunu savundu. Biden, Afgan güvenlik güçlerinin kendi ülkeleri için savaşmaya gönüllü olmadığı bir ortamda ABD askerlerinin savaşmayacağını ve savaşmaması gerektiğini söyledi.

Biden'ın konuşmalarından satır başları:

İşin aslı bu bizim beklediğimizden de hızlı gelişti. Afgan ordusu çöktü. Afgan liderleri kaçtı, ordu savaşmayı denemedi bile. Eşref Gani ordusunun savaşacağına inanıyordu ama yanıldı.

Afganistan'da gördüğümüz sahneler insanın içini acıtıyor. Diplomasi ile şiddetin önüne geçmeye çalışacağız.

6 bin askerin ülkeye gönderilmesine onay verdim.

Afgan hükümeti daha önce tahliyeleri başlatmamızı istemedi.

Ayrıntılar geliyor...



