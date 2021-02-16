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  4. Son dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklama

Son dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklama

16.02.2021 21:57 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan flaş açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası yazılı açıklama yaptı. Üniversitelerde yüz yüze eğitimle ilgili olarak da Bakan Koca, "Uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması, teorik eğitimlere ise çevrimiçi olarak devam edilmesi görüşü YÖK'e iletilmiştir" açıklamasında bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı. Bakan Koca, "Tedbirlerle ilgili artık vaka sayılarına göre "Yerinde karar" dönemine geçiyoruz" dedi.

İşte Fahrettin Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Bilim Kurulumuzun oluşturduğu öncelikli grupların aşılamasında 1. aşamayı tamamlamak üzereyiz.

Şu ana kadar ülkemizde yaklaşık 800 bini ikinci doz olmak üzere 5 milyonu aşkın doz aşı yapılmış oldu.

"VAKA SAYILARINDA 7-8 BİN BANDINDA BİR SIKIŞMA SÖZ KONUSU"

Vaka sayılarında ülke genelinde son dönemde 7-8 bin bandında bir sıkışma söz konusu.

Esnafımızın işine, öğrencilerimizin okullarına bir an önce kavuşmalarını istiyoruz. Bunun kriterlerinin belirlenmesi konusunda Bilim Kurulumuz çalışmalarını sürdürüyor.

ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

Üniversitelerde uygulamalı eğitimin mümkün olduğunca yüz yüze yapılması teorik eğitimlerin çevrimiçi devamında görüş birliği YÖK'e iletildi.
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