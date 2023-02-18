Son dakika: Bir mucize daha geldi! Hatay'da, 296. saatte biri çocuk üç kişi daha kurtarıldı...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay olmuştu. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde günlerdir arama kurtarma çalışmaları sürerken 12. güne kadar peş peşe umutları tazeleyen mucize haberleri gelmişti. 13. günde, deprem felaketinde büyük yıkımın meydana geldiği Hatay'da üç yeni mucize daha yaşandı. Yaşanan felaketten sonra devam eden arama kurtarma çalışmalarının 296. saatinde gelen mucize haberleri tüm Türkiye'yi sevindirdi.

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.

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