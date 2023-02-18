HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika: Bir mucize daha geldi! Hatay'da, 296. saatte biri çocuk üç kişi daha kurtarıldı...

Son dakika: Bir mucize daha geldi! Hatay'da, 296. saatte biri çocuk üç kişi daha kurtarıldı...

18.02.2023 11:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremin ardından son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Peş peşe gelen mucize haberleri bölgedeki gelişmelere odaklanmış herkesin umutlarının tazelenmesini sağlıyor. Son olarak depremden en çok etkilenen yerlerden olan Hatay'da yeniden mucize daha yaşandı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.

Son dakika: Bir mucize daha geldi! Hatay'da, 296. saatte biri çocuk üç kişi daha kurtarıldı...

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay olmuştu. 6 Şubat'ta meydana gelen depremde günlerdir arama kurtarma çalışmaları sürerken 12. güne kadar peş peşe umutları tazeleyen mucize haberleri gelmişti. 13. günde, deprem felaketinde büyük yıkımın meydana geldiği Hatay'da üç yeni mucize daha yaşandı. Yaşanan felaketten sonra devam eden arama kurtarma çalışmalarının 296. saatinde gelen mucize haberleri tüm Türkiye'yi sevindirdi.

h2

1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ SAĞ ÇIKARILDI

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi General Şükrü Kanatlı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi'ndeki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişi depremin 296. saatinde sağ çıkarıldı.

h1

h3

Ayrıntılar geliyor...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Macar ekip ‘Kurtaramadık’ demişti! AKUT’tan düzeltme geldi: ‘Ali yaşıyor!’Macar ekip ‘Kurtaramadık’ demişti! AKUT’tan düzeltme geldi: ‘Ali yaşıyor!’
278. saat mucizesi! Hatay'da bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı278. saat mucizesi! Hatay'da bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı
Kahreden haber sonrası ifadesi ortaya çıktıKahreden haber sonrası ifadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay

En Çok Okunan Haberler

Depremde evi yıkılana, hasar görene 60 bin TL'lik kira desteği

Depremde evi yıkılana, hasar görene 60 bin TL'lik kira desteği

Galatasaray'dan bir bomba daha: Romelu Lukaku!

Galatasaray'dan bir bomba daha: Romelu Lukaku!

İstanbul’u korkutan fotoğraf! Canlı yayında açıkladı: ‘Çok azı haricinde bütün binalarda manzara bu!’

İstanbul’u korkutan fotoğraf! Canlı yayında açıkladı: ‘Çok azı haricinde bütün binalarda manzara bu!’

Kan donduran olay! Sosyal medyada canlı yayın açıp intihar etti

Kan donduran olay! Sosyal medyada canlı yayın açıp intihar etti

Arama kurtarma çalışmaları sırasında güvercin paniği!

Arama kurtarma çalışmaları sırasında güvercin paniği!

Aracında 52 kilo patlayıcı bulunmuştu! O polis memuru: İhbar edenlerden Allah razı olsun

Aracında 52 kilo patlayıcı bulunmuştu! O polis memuru: İhbar edenlerden Allah razı olsun

İlginizi Çekebilir

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Sağlıklı içeceklerin sırrı onda! Vazgeçilmeziniz olacak en iyi kişisel blender modelleri

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.