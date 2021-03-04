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  4. Son dakika! Bitlis'te şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu

Son dakika! Bitlis'te şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu

04.03.2021 22:28 | Son Güncelleme:
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Son dakika! Bitlis'te şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu

Bitlis Tatvan kırsalındaki helikopter kazasında 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz yaralandı. MSB'den yapılan bilgilendirmeye göre askeri helikopterin düşmesi sonucu Korgeneral Osman Erbaş, Astsubay Nazmi Yılmaz, Albay Şentürk Aydınyer, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Mehmet Demir, Astsubay Ömer Ululu, Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Tolga Demirci ile Uzman Çavuş Hakan Gül şehit oldu.

Türkiye'yi yasa boğan haber dün akşam saatlerinde Bitlis'in Tatvan ilçesinden geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den havalanan uçağın Tatvan'da kırım kazaya uğraması sonucu düştüğünü açıkladı. Kazada şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre askeri helikopterin düşmesi sonucu Korgeneral Osman Erbaş, Astsubay Nazmi Yılmaz, Albay Şentürk Aydınyer, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Mehmet Demir, Astsubay Ömer Ululu, Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Tolga Demirci ile Uzman Çavuş Hakan Gül şehit oldu.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HAKAN GÜL - AMASYA

Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün, Amasya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Evli olan Gül’ün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı.
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Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi.

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ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ ŞÜKRÜ KARADİREK - AFYONKARAHİSAR

Şehit düşen Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine şehadet haberi verildi.

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Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yasin Evcin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, 29 yaşındaki Helikopter Teknisyen Kıdemli Astsubay Şükrü Karadirek'in şehadet haberini, Osmangazi Mahallesi'nde oturan baba İbrahim ve anne Şerife Karadirek'e ulaştırdı.

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Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.

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KURMAY PİLOT YÜZBAŞI TAYFUN KUREŞ - TRABZON

Helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in (36) Trabzon’un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

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Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kureş'in acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu. Şehit Yüzbaşı Kureş'in naaşının ailesinin yaşadığı Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

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TOPÇU ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ NAZMİ YILMAZ - KAHRAMANMARAŞ

Şehit olan Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki baba ocağına ateş düştü.

Kuşkayası Mahallesi'nde yaşayan Tayfur ve Elif Yılmaz çiftine acı haberi Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile askeri yetkililer verdi. Yılmaz, çifti çocuklarının şehadet haberi ile gözyaşlarına boğuldu. Eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları taziye ziyaretine geldi.

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1'i polis 3 kardeşi bulunan ve 2 yıl önce de Gizem Yılmaz ile hayatını birleştiren şehit Nazmi Yılmaz'ın 1 yaşında Tayfur adına oğlu olduğu belirtildi.

TSK'ya 2014'te giren Yılmaz'ın, Afşin'de düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

KURMAY ALBAY ŞENTÜRK AYDINYER - ANKARA

Şehit olan Jandarma İstihbarat Kurmay Albay Şentürk Aydınyer'in (49) şehadet haberi, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki evi ile Yenimahalle ilçesindeki baba evine ulaştı. Sağlık ekipleri eşliğinde eve gelen askeri yetkililerden şehadet haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu bina ile baba evi komşuları tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

ANKARA

Şehit Kurmay Albay Şentürk Aydınyer ve eşi Semra Aydınyer'in (49), 20 ve 16 yaşlarında iki kızının olduğu öğrenildi. Kars nüfusuna kayıtlı olan ve 20 senedir Ankara'da yaşadığı belirtilen Şehit Aydınyer'in cenazesinin yarın Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

YÜZBAŞI SALİH SARIOĞLU - SAMSUN

Şehit olan askerlerden Yüzbaşı Salih Sarıoğlu'nun (34) Samsun'un Bafra ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Evli olan Sarıoğlu'nun cenazesinin Ankara'da toprağa verileceği belirtildi.

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ASTSUBAY KIDEMLİ ÜSTÇAVUŞ ÖMER UMULU - KIRIKKALE

Şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Ömer Umulu'nun (40) şehadet haberi, memleketi Kırıkkale'deki evine ulaştı. Acı haberi alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Şehit evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, taziyeye gelen yakınları şehit evi önünde bekledi.

kirikkale

Evli ve 3 çocuk babası Şehit Astsubay Kıdemli Üst Çavuş Umulu'nun cenazesi, yarın kılınacak cenaze namazının ardından Kırıkkale'de toprağa verilecek.
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YARALILARIN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Tatvan'da kaza kırıma uğrayan helikopterden yaralı olarak kurtulan Binbaşı Alptekin Köprülü ile Yüzbaşı Ender Uzunçakmak'ın tedavilerine Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor.

(DHA/AA)

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