Son dakika! Bitlis'te şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu

Türkiye'yi yasa boğan haber dün akşam saatlerinde Bitlis'in Tatvan ilçesinden geldi. Milli Savunma Bakanlığı, Bingöl'den havalanan uçağın Tatvan'da kırım kazaya uğraması sonucu düştüğünü açıkladı. Kazada şehit olan askerlerimizin kimlikleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmeye göre askeri helikopterin düşmesi sonucu Korgeneral Osman Erbaş, Astsubay Nazmi Yılmaz, Albay Şentürk Aydınyer, Yüzbaşı Salih Sarıoğlu, Astsubay Mehmet Demir, Astsubay Ömer Ululu, Yüzbaşı Tayfun Kureş, Yüzbaşı Gökhan Uysal, Astsubay Şükrü Karadirek, Uzman Çavuş Tolga Demirci ile Uzman Çavuş Hakan Gül şehit oldu. PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HAKAN GÜL - AMASYA Şehitlerden Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün, Amasya nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Evli olan Gül’ün acı haberi, memleketi Amasya'nın merkeze bağlı Doğantepe köyündeki ailesine ulaştı.



Şehidin cenazesinin Amasya'da toprağa verileceği belirtildi. ASTSUBAY KIDEMLİ ÇAVUŞ ŞÜKRÜ KARADİREK - AFYONKARAHİSAR Şehit düşen Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine şehadet haberi verildi. Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp, Aile Sosyal Politikalar İl Müdür Vekili Yasin Evcin, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, 29 yaşındaki Helikopter Teknisyen Kıdemli Astsubay Şükrü Karadirek'in şehadet haberini, Osmangazi Mahallesi'nde oturan baba İbrahim ve anne Şerife Karadirek'e ulaştırdı.



Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi. Son Dakika: Bitlis’te düşen helikopterde 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da şehit oldu KURMAY PİLOT YÜZBAŞI TAYFUN KUREŞ - TRABZON Helikopterde şehit olan Kurmay Pilot Yüzbaşı Tayfun Kureş'in (36) Trabzon’un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.

Evli ve 1 erkek çocuk babası olan Kureş'in acı haberi memleketi Trabzon'u hüzne boğdu. Şehit Yüzbaşı Kureş'in naaşının ailesinin yaşadığı Ankara'da toprağa verileceği belirtildi. Son Dakika: Bitlis'te askeri helikopter düştü! 11 şehit (Kaza yerinden ilk görüntüler) TOPÇU ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ NAZMİ YILMAZ - KAHRAMANMARAŞ Şehit olan Topçu Astsubay Üstçavuş Nazmi Yılmaz'ın (28) Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesindeki baba ocağına ateş düştü. Kuşkayası Mahallesi'nde yaşayan Tayfur ve Elif Yılmaz çiftine acı haberi Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile askeri yetkililer verdi. Yılmaz, çifti çocuklarının şehadet haberi ile gözyaşlarına boğuldu. Eve ve evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, haberi duyan şehidin yakınları ve komşuları taziye ziyaretine geldi. 1'i polis 3 kardeşi bulunan ve 2 yıl önce de Gizem Yılmaz ile hayatını birleştiren şehit Nazmi Yılmaz'ın 1 yaşında Tayfur adına oğlu olduğu belirtildi.