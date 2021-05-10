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  4. Son Dakika: BMGK Doğu Kudüs için toplanıyor

Son Dakika: BMGK Doğu Kudüs için toplanıyor

10.05.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'in, işgali altındaki Doğu Kudüs'te, Filistinlilere yönelik saldırılarını görüşmek üzere toplanıyor. Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Parlamentolar Arası Birliği de olağanüstü toplanma kararı aldı.

Son Dakika: BMGK Doğu Kudüs için toplanıyor

Reuter Haber Ajansı'nın diplomatlara dayandırdığı habere göre, toplantı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaklaşık üçte ikisi tarafından talep edildi.

Buna göre BMGK işgal altındaki Doğu Kudüs çevresinde artan gerginliği görüşmek üzere toplanacak.

ARAP BİRLİĞİ DE TOPLANTI YAPACAK

Arap Birliği de, Filistin'in talebi üzerine toplantı yapacak. Mısır hükümetine bağlı "Ahbar El-Yevm" gazetesinin haberine göre, toplantı Katar başkanlığında Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılacak.

İslam İşbiriği Teşkilatı da daimi temsilciler düzeyinde salı günü olağanüstü toplantı düzenleyecek.

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Anahtar Kelimeler:
Kudüs Filistin

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