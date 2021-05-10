Son Dakika: BMGK Doğu Kudüs için toplanıyor

Reuter Haber Ajansı'nın diplomatlara dayandırdığı habere göre, toplantı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yaklaşık üçte ikisi tarafından talep edildi.

Buna göre BMGK işgal altındaki Doğu Kudüs çevresinde artan gerginliği görüşmek üzere toplanacak.

ARAP BİRLİĞİ DE TOPLANTI YAPACAK

Arap Birliği de, Filistin'in talebi üzerine toplantı yapacak. Mısır hükümetine bağlı "Ahbar El-Yevm" gazetesinin haberine göre, toplantı Katar başkanlığında Mısır'ın başkenti Kahire'de yapılacak.

İslam İşbiriği Teşkilatı da daimi temsilciler düzeyinde salı günü olağanüstü toplantı düzenleyecek.

