Son dakika: Bölgede tansiyon yükseliyor! Pentagon: Yüzde 80'i Ukrayna'ya girmeye hazır

Son dakika haberi! Rusya ve Ukrayna arasındaki gerilim tırmanıyor. Putin'in 'barış gücü' altında askerlerine Ukrayna'ya girme emri vermesinin ardından Pentagon'dan sıcak bir açıklama daha geldi. Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin yüzde 80'inin Ukrayna'ya girmeye hazır olduğunu açıkladı. ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thoma Greenfield de Rusya’yı, saldırganlığına devam etmesi halinde büyük bedel ödeyeceği uyarısında bulunarak, müzakere masasına çağırdı.

Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken, ABD ordusu elindeki bilgiyi güncelledi. Gazetecilere açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi, Rusya’nın Belarus’ta ve Ukrayna çevresinde konuşlandırdığı kuvvetlerin saldırı için "olabildiğince hazır" pozisyona geçtiğini açıkladı.

"HER AN GİRMEYE HAZIR OLDUĞUNU DEĞERLENDİRİYORUZ"

Üst düzey yetkili, Rus güçlerinin henüz Ukrayna sınırını geçip geçmediğini teyit edemeyeceğini dile getirdi. Yetkili, "Kuvvetlerinin yaklaşık yüzde 80'inin ileri konum olarak kabul ettiğimiz pozisyonda olduğunu ve her an girmeye hazır olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

Rusya’nın topyekün bir işgal için harekete geçmesini bekledikleri gücün yüzde 100’ünü hazır hale getirdiğini belirten yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in seyir füzelerinden balistik füzelere, zırhlı ve kara birliklerinden özel kuvvetlere Karadeniz'de konuşlu deniz unsurlarına kadar her türlü kabiliyeti işgale katılmak üzere hazır hale getirmesinden endişe duyduklarını aktardı.

"KARADENİZ'DE VE AKDENİZ'DE DONANMALARINI ARTIRDILAR"

Yetkili, “Karadeniz'de ve Akdeniz’deki donanma varlıklarını kesinlikle artırdılar. Akdeniz'de, Karadeniz'de olduğundan daha az. Ve eğer Ukrayna'yı işgal etmeyi planlıyorsanız ve bu işgali etkili bir şekilde yürütebilmek için o ülkeyi kuşatıyorsanız, o zaman açıkçası Karadeniz ve Karadeniz’deki kuvvetler sizin için sadece karaya asker çıkarmak için değil aynı zamanda uzun menzilli atışlar açısından da önemli olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Türkiye’nin pozisyonuna ilişkin yorum yapan yetkili, "Türkiye, Sayın Putin'in Donetsk ve Luhansk’ın bağımsızlığını ilan etmesine karşı oldukça sert çıktı ve Türkiye'den memnuniyetle karşılanan bir açıklamaydı bu." dedi.

"RUSYA SALDIRGANLIĞA DEVAM EDERSE BÜYÜK BEDEL ÖDEYECEK"

Thomas Greenfield, BM Genel Kurulu’nda düzenlenen Ukrayna'daki son gelişmelerin ele alındığı oturumda konuştu.

Bölgedeki sorunlara çözüm için müzakere masasını gösteren Thomas Greenfield, “BM’nin bu krizle ilgili yapabileceği şey, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırganlığını sürdürmesi halinde daha büyük bir bedel ödeyeceğini anlamasını sağlamaktır." ifadesini kullandı.

"ARTIK KENARDA OTURMANIN ZAMANI DEĞİL"

Thomas Greenfield, BM üye ülkelerine, Rusya’ya Ukrayna konusunda gerilimi düşürme ve müzakere masasına dönme zamanının geldiğini gösterme çağrısında bulunarak, "Artık kenarda oturmanın zamanı değil, Rusya'ya saldırgan eylemlerinde tecrit edilmiş ve yalnız olduğunu birlikte gösterelim. Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi bağımsızlığının tam olarak arkasında duralım." şeklinde konuştu.

