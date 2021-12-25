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  4. SON DAKİKA: Bursa’da dehşete düşüren olay! Yarısı köpekler tarafından parçalanmış erkek cesedi bulundu

SON DAKİKA: Bursa’da dehşete düşüren olay! Yarısı köpekler tarafından parçalanmış erkek cesedi bulundu

25.12.2021 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Bursa’da terminal arkasındaki yeşil alanda yarısı köpekler tarafından parçalanmış erkek ceset bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin Mert Seyhan’a ait olduğunu tespit ederken, Seyhan hakkında kayıp ihbarı olduğu ve akli dengesinin yerinde olmadığı belirtildi.

SON DAKİKA: Bursa’da dehşete düşüren olay! Yarısı köpekler tarafından parçalanmış erkek cesedi bulundu

Son dakika: Edinilen bilgiye göre, Aralık ayının 7’sinde Kocaeli Başiskele polis merkezine kayıp ihbarı yapılan akli dengesi yerinde olmayan Mert Seyhan’ın (23) cansız bedeni Bursa’da bulundu.

POLİSE İHBARDA BULUNDULAR

Bursa Şehirler Arası Otobüs Terminali’nin arkasındaki yeşil alanda bulunan arıtma tesisinin çalışanları sokak köpeklerinin bir şeylerle uğraştığını görerek polise haber verdi.

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YARISI KÖPEKLER TARAFINDAN PARÇALANMIŞ

Olay yerine gelen ekipler, yarısı köpekler tarafından parçalanmış halde bir erkek cesedi buldu. Olay yeri inceleme ekipleri cesedin Mert Seyhan’a ait olduğunu tespit etti.

Polis, talihsiz gencin yakınlarına haber verirken, olayla ilgili araştırma sürdürülüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kocaeli
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