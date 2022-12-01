Son Dakika: Bursa'da tek motorlu uçak düştü! Bacalara çarpıyormuş... Kaza yerinden ilk fotoğraflar

Son dakika haberi: Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında tek motorlu bir eğitim uçağı düştü. Olayda pilot ve yanındaki kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden ilk fotoğraflar da geldi.

SON DAKİKA: SANTRAL YAKINLARINDA DÜŞTÜ

Saat 15.40 sıralarında Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan eğitim uçağı, merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında düştü. Bacaların yanına düşen eğitim uçağında pilot ve yanındaki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

BURSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı açıklamada" Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

