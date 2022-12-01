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Son Dakika: Bursa'da tek motorlu uçak düştü! Bacalara çarpıyormuş... Kaza yerinden ilk fotoğraflar

01.12.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçak düştü. İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Bursa Valisi uçaktaki iki kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Son Dakika: Bursa'da tek motorlu uçak düştü! Bacalara çarpıyormuş... Kaza yerinden ilk fotoğraflar

Son dakika haberi: Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında tek motorlu bir eğitim uçağı düştü. Olayda pilot ve yanındaki kişi hayatını kaybetti. Olay yerinden ilk fotoğraflar da geldi.

SON DAKİKA: SANTRAL YAKINLARINDA DÜŞTÜ

Saat 15.40 sıralarında Yunuseli Havalimanı'ndan kalkan eğitim uçağı, merkez Osmangazi ilçesinde Ovaakça Doğalgaz Çevrim Santrali yakınlarında düştü. Bacaların yanına düşen eğitim uçağında pilot ve yanındaki kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

AA-20221201-29609245-29609244-BURSADA_ARAZIYE_DUSEN_EGITIM_UCAGINDAKI_2_KISI_HAYATINI_KAYBETTI

BURSA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Bursa Valisi Yakup Canbolat yaptığı açıklamada" Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti" dedi.

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Bursa uçak

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