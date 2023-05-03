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  4. Son dakika | "Bütün Türkiye duysun" diyerek açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan 'milliyetçilik' tepkilerine sert yanıt: Yok masanın altında, üstünde...

Son dakika | "Bütün Türkiye duysun" diyerek açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan 'milliyetçilik' tepkilerine sert yanıt: Yok masanın altında, üstünde...

03.05.2023 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim mitinglerindeki son durağı Sinop oldu. "Mutfakta yangın var, söndürecek olan benim" diyen Kılıçdaroğlu, beslenme çantası uygulamasını kaldıracaklarını duyurdu. Suriyelilerle ilgili de mesaj veren Kılıçdaroğlu, "Kurban Bayramı'nda emekli kardeşimiz bankadan para çekmeye gidince orada 15 bin lirayı görecek" diye konuştu." "Milliyetçilik konusunda bir sürü laf ediyorlar" diyen Kılıçdaroğlu "Türkiye duysun" diyerek net bir mesaj verdi.

Son dakika | "Bütün Türkiye duysun" diyerek açıkladı! Kılıçdaroğlu'ndan 'milliyetçilik' tepkilerine sert yanıt: Yok masanın altında, üstünde...

Son dakika haberi: Seçimlere 11 gün kaldı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Sinop'ta "Millet Buluşması" programında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun gündeminde soğan fiyatları üzerinden yürüyen tartışmalar vardı. "22 yıldır iktidardalar. Bizim tarihimize soğan bu kadar zamlandı mı? Düzelteceğim, 5'li çetelerden alıp halka vereceğim, yukarıdan alıp aşağı vereceğim" diye konuşan Kılıçdaroğlu "Bütün Türkiye duysun: Bizim 2 kırmızı çizgimiz var: Vatanımız ve bayrağımız, nokta!" sözleriyle de milliyetçilik konusundaki tepkilere yanıt verdi.

"UYUŞTURUCU BARONLARINI BU ÜLKEDEN GÖNDERECEĞİM"

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Gençler size sözüm var, torpili bitireceğim. Devletin dini adalettir. Adaletin olmadığı yerde bereket, hukuk olmaz, 5'li çeteler cirit atar, uyuşturucu mafyaları, uyuşturucu baronlar koşar, eğlenir, gezer. Küçük evlatlarımızı, gencecik fidanlarımızı zehirlerler. Uyuşturucu baronlarını da bu ülkeden göndereceğim.

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"YANGINI ÇIKARAN SENSİN, SÖNDÜRECEK OLAN BENİM"

"Bana diyorlar ki 'niye soğan, patatesle uğraşıyorsun?' Soğanın kilosu olmuş 30 lira. Mutfakta yangın var, senin haberin var mı? Saray'da oturuyorsun, bir elin yağda bir elin balda! Yiye yiye doymadılar, 'Niye soğanı siyasette kullanıyorsun' diyorlar. Yangını çıkaran sensin, yangını söndürecek olan da benim.

"22 yıldır iktidardalar. Bizim tarihimize soğan bu kadar zamlandı mı? Düzelteceğim, 5'li çetelerden alıp halka vereceğim, yukarıdan alıp aşağı vereceğim. Yurt dışına götürülen 418 milyar doları da alıp bu millete teslim edeceğim. Benim saraylarda oturma gibi düşüncem yok.

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"BÜTÜN SURİYELİ KARDEŞLERİMİ SURİYE'YE UĞURLAYACAĞIM"

"Milliyetçi olan Tank Palet fabrikasını Katar'a satmaz. Katar'dan alıp milletimize teslim edeceğim. Kimse bize milliyetçilik dersi vermesin.

"Sınır namustur. 3 milyon 600 bin Suriyelinin bizim ülkemizde ne işi var, buraya niye geldiler? Söz verdim, en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi Suriye'ye uğurlayacağım.

"BESLENME ÇANTASI UYGULAMASINI KALDIRACAĞIZ"

"Bütün köy okullarını açacağız, 100 bin öğretmen ataması yapacağız. Köylerde çocuklar okula gidecek. Beslenme çantası uygulamasını kaldıracağız. Çocuk eve tok dönecek. Bütün evlatlarımız ilköğretimde yemeklerini arkadaşlarıyla beraber okulda yapacaklar. Siz beslenme çantası diye bir şey düşünmeyeceksiniz.

"EMEKLİ KARDEŞİMİZ PARA ÇEKMEYE GİDİNCE 15 BİN LİRAYI GÖRECEK"

"2015'ten bu yana emeklilere bayramlarda asgari ücret kadar 1'er ikramiye verin dedim. Çok ısrar ettim, sonunda emeklilere 1000'er lira ikramiye verdiler. Şimdi bir miktar artırmışlar yine. Sizin oylarınızla iktidar olduğumuzda Kurban Bayramı'nda emekli kardeşimiz bankadan para çekmeye gidince orada 15 bin lirayı görecek.

"Milliyetçilik konusunda bir sürü laf ediyorlar. Yok masanın altında, üstünde, bilmem neresinde... Bütün Türkiye duysun: Bizim 2 kırmızı çizgimiz var: Vatanımız ve bayrağımız, nokta! Ayrıca sözüm var: Sinan Ateş'in ve Gaffar Okkan'ın katillerini bulup kulaklarından tutup yargıya teslim edeceğim.

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seçim Kemal Kılıçdaroğlu

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