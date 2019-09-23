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Son dakika: Çakar lambalarla ilgili flaş karar! (Çakar lamba kimler takabilir)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 11:06 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre kamu ve mahalli idarelerde üst düzey yönetici, genel müdür ve daire başkanlarının araçlarında "çakar lamba" kullanması 1 Kasım'dan itibaren yasaklandı.

Son dakika: Çakar lambalarla ilgili flaş karar! (Çakar lamba kimler takabilir)

İçişleri Bakanlığı, trafikte yetkisiz çakar kullanımının önüne geçmek için harekete geçti. Bakanlık kamudan başlayarak özel araç sürücüleri dahil yetkisiz çakar kullanımını 1 Kasım'dan itibaren yasaklayacak.

Bu tarihten itibaren kamuda, mahalli idarelerde, diğer meslek kuruluşları ve üniversitelerde üst yönetici, genel müdür, daire başkanı veya başka unvanlar ile görev yapan kamu görevlilerinin kullanımındaki araçlarda çakar olarak tabir edilen ışıklı uyarı işaretlerinin kullanımına izin verilmeyecek.

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ÇAKAR LAMBA KULLANMANIN CEZASI NE KADAR?

Çakar lamba gibi ışıklı veya siren gibi sesli cihazların otomobillere usulsüzce takılması ve kullanımı cezası 2019 yeni trafik zamları ile beraber yeniden belirlendi. Buna göre sesli veya ışıklı cihazların araçlara takılıp trafiğe çıkmak durumunda araç sürücülerine uygulanacak ceza tutarı 2000 TL. İlk 15 gün içerisinde ödemelere yüzde 25 indirim uygulanır.

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